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- Голос Америки
Столтенберг: Найбільш нагальне завдання НАТО - забезпечити, щоб Україна перемогла
Під час липневого саміту НАТО в Вільнюсі союзники надішлють потужний сигнал підтримки України і запевнять, що "найбільш нагальним завданням зараз є забезпечити, щоб Україна перемогла, а президент Путін не виграв у цій війні". Такими очікуваннями поділився генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму виступі на Копенгагенському саміті демократії в понеділок.
Щодо можливого членства України в НАТО, країни - учасниці Альянсу зроблять відповідну заяву, каже посадовець. Столтенберг відзначив, що очільники країн Альянсу неодноразово заявляли, що Україна має право обирати свій шлях, а Москва не може вирішувати такі питання. "Україна та 31 країна НАТО вирішать питання членства", - заявив генсек Альянсу.
Він підтвердив що двері НАТО залишаються відкритими і заявив, що під час вільнюського саміту країни узгодять багаторічну програму для України "щоб допомогти Україні перейти з радянських стандартів, доктрин, устаткування та стати повністю сумісними з НАТО". Це, вважає посадовець, допоможе Україні наблизитись до вступу до НАТО.
Як повідомляв Голос Америки, до учасників Копенгагенського саміту звернувся президент України Володимир Зеленський. у своєму відеозверненні до Копенгагенського саміту за демократію в понеділок Зеленський заявив: "Настав час усунути найбільшу безпекову невизначеність в Європі - схвалити позитивне політичне рішення щодо членства України в НАТО".
Зеленський висловив сподівання, що країна отримає чіткий план дій щодо вступу до НАТО під час Вільнюського саміту в липні.
Про те, що місце України - в НАТО та ЄС під час форуму заявила і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.
"Стало очевидно, що для миру в Європі, Україна має бути в НАТО та ЄС", - заявила вона.
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Власники будинку у якому знімали серіал “Всі жінки відьми" вивісили український прапор
Власники одного із найбільш популярних туристичних цікавинок американського Лос-Анджелеса, будинку у якому знімали серіал “Всі жінки відьми", вивісили український прапор.
Ви напевно пам'ятаєте улюблений серіал українських підлітків 90-х “Всі жінки відьми” і таємничий вікторіанський будинок у якому жили Фібі, Пайпер і Прю?
Будинок, що став локацією для зйомок серіалу, розташований у Анджеліно Хайтс, історичному районі Лос-Анджелеса. Власники будинку, подружжя - Планарія та Мурей, розповіли, чому вирішили вивісити український стяг.
"Якщо ми зможемо знайти око Тритона і палець жаби, зробити зілля і негайно позбутися Путіна, ми всі це зробимо", – розповідає Планарія.
В інтер'єрі все як у відомому серіалі. Планарія розповідає як після того як у 1998 вийшли перші серії "Всіх жінок відьом" будинок став однією із найпопулярніших туристичних пам'яток у Лос-Анджелесі. Сюди з того часу кожного дня приїжджають туристи з усього світу. Коли подружжя дізналось про російське вторгнення - одразу ж вирішили - відьомський будинок прикрашатиме жовто-блакитний стяг.
"Ідея прапора полягала в тому, щоб привернути увагу американців до України, щоб американці підійшли, побачили прапор і сказали: “Що це?” - і щоб вони могли відчути себе залученими", – розповів Мурей Бернс, власник будинку.
Планарія з чоловіком перед війною відвідували Одесу як туристи. Жінка має східноєвропейське коріння, тому напад Росії на Україну для неї це вже особиста справа.
"Я східноєвропейська єврейка. Я виховувалась на історії з погромами та Другою світовою війною. Те, що Росія вторгнулась в цю прекрасну країну, в якій ми були, а ми були в Одесі і планували поїхати знову, нас просто жахнув", – ділиться переживаннями Планарія.
Господарка дому розповідає, що окрім вивішування прапора вони намагались допомогти й іншими шляхами
"Ми почуваємося такими безпорадними... що ми можемо зробити? Я надіслала багато грошей до волонтерської організації, яка є однією з моїх улюблених благодійних організацій, і ми також купили дві ночі та сніданок на Airnbnb, щоб пожертвувати гроші незнайомцю в Києві... це так засмучує, що ми фактично нічого не можемо зробити".
Подружжя хоч і є власниками будинку, але живуть навпроти. І у своєму помешканні також вивісили український прапор аби всі сусіди і туристи знали про їхні цінності.
Власники будинку, у якому знімали серіал “Всі жінки відьми”, вивісили український прапор. Відео
Польща отримала першу американську установку HIMARS
Варшава отримала свою першу партію ракетних систем залпового вогню HIMARS виробництва США в межах модернізації польської армії на тлі російської війни в Україні.
Міністр оборони Маріуш Блащак під час церемонії передачі установок на авіабазі у Варшаві заявив, що бойові дії в Україні довели цінність HIMARS і що Польща як країна НАТО прагне закупити загалом 500 таких систем.
"Ми стежимо за розвитком подій в Україні і знаємо, що артилерія відіграє ключову роль у війні, у відсічі російському вторгненню", - сказав він.
Пускові установки надійдуть до 1-ї артилерійської бригади на північному сході Польщі, сказав Блащак: "Їхнім завданням буде стримування (агресора) та посилення збройних сил Польщі на східному фланзі країни та НАТО".
За контрактом 2019 року Польща витратить близько 414 мільйонів доларів на придбання 18 бойових установок HIMARS і двох навчальних установок HIMARS, а також боєприпасів і супутнього обладнання.
Угода включає логістику та навчання, зокрема у місті Торунь планується відкрити військову академію із навчання роботі з HIMARS, в тому числі для військ з інших країн НАТО, які вже мають або планують отримати пускові установки.
Торік після початку повномасштабної війни Польща отримала низку американських ракетних комплексів Patriot, цього року очікується поставка ще однієї батареї. Також до країни надійшли перші танки Abrams із США, а також танки та гаубиці з Південної Кореї. Також Варшава планує отримати сучасні західні винищувачі, що мають замінити повітряний флот радянських реактивних винищувачів МіГ-29, які Польща погодилася надати Україні.
Восени у Польщі відбудуться парламентські вибори, тож теперішній уряд Польщі широко повідомляє про військові закупівлі, намагаючись заспокоїти поляків, занепокоєних безпековими викликами для країни через війну Росії в Україні.
На саміті в Ісландії ухвалять рішення щодо реєстру збитків України, завданих війною – фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що на саміті Європейської ради в Ісландії, який розпочнеться 16 травня, буде ухвалене рішення щодо створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні Росією під час війни.
«У Рейк’явіку ми обговоримо, як притягнути Росію до відповідальності. Я рішуче підтримую створення трибуналу, щоб привести російські злочини агресії до суду. Ми також вирішимо щодо створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший крок, але дуже хороший, у напрямку російської компенсації», – сказала фон дер Ляєн у Брюсселі 15 травня.
Саміт у Рейк’явіку проходитиме 16-17 травня 2023 року.
У лютому 2023 року Міністерство юстиції повідомило, що уряд Нідерландів погодився на створення в Гаазі міжнародного реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Планується, що цей реєстр стане частиною механізму репарацій за шкоду, яких Росія завдала українським громадянам, бізнесу та державі.
У міністерстві нагадали, що створення Реєстру збитків було рекомендовано в резолюції Генеральної асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.
На засіданні того дня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй закликала притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права через вторгнення в Україну, включно з виплатою репарацій.
У документі наголошується, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні і «повинна нести юридичні наслідки за всі свої міжнародно протиправні дії, включаючи відшкодування за збитки і втрати, спричинені такими діями».
У резолюції визнається необхідність створення «міжнародного механізму відшкодування».
- Голос Америки
"Це не лише війна Путіна. Російський народ також несе відповідальність" - Кая Каллас
Чим швидше Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію в понеділок. Вона також закликала покінчити з "сірими зонами" в Європі і прийняти Україну до НАТО та ЄС.
Серед передумов стійкого миру в Європі Каллас назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей.
Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність Росії.
"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила посадовиця.
Окремо Каллас вказала на відповідальність всього російського суспільства за цю війну.
"Це не лише війна Путіна. Російський народ також відповідальний - поки територіальна експансія вважається доброчестю в Росії, а втрата людських життів - лише побічним продуктом, російська агресія рано чи пізно повернеться і в Європі не буде тривалого миру", - вказує політик.
Вона зауважує - Росія має визнати національну провину і взяти персональну відповідальність як основу для побудови свого майбутнього.
Стало очевидно, що для миру в Європі, Україна має бути в НАТО та ЄСКая Каллас
Поки цього не відбулось, каже Каллас, Європа має зміцнювати власний захист, а також усунути сірі зони.
"Стало очевидно, що для миру в Європі, Україна має бути в НАТО та ЄС", - заявила вона.
Із закликом прийняти Україну до НАТО звернувся і президент України Володимир Зеленський. у своєму відеозверненні до Копенгагенського саміту за демократію в понеділок Зеленський заявив: "Настав час усунути найбільшу безпекову невизначеність в Європі - схвалити позитивне політичне рішення щодо членства України в НАТО".
Зеленський висловив сподівання, що країна отримає чіткий план дій щодо вступу до НАТО під час Вільнюського саміту в липні.
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