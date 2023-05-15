Столтенберг: Найбільш нагальне завдання НАТО - забезпечити, щоб Україна перемогла

Під час липневого саміту НАТО в Вільнюсі союзники надішлють потужний сигнал підтримки України і запевнять, що "найбільш нагальним завданням зараз є забезпечити, щоб Україна перемогла, а президент Путін не виграв у цій війні". Такими очікуваннями поділився генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму виступі на Копенгагенському саміті демократії в понеділок.

Щодо можливого членства України в НАТО, країни - учасниці Альянсу зроблять відповідну заяву, каже посадовець. Столтенберг відзначив, що очільники країн Альянсу неодноразово заявляли, що Україна має право обирати свій шлях, а Москва не може вирішувати такі питання. "Україна та 31 країна НАТО вирішать питання членства", - заявив генсек Альянсу.

Він підтвердив що двері НАТО залишаються відкритими і заявив, що під час вільнюського саміту країни узгодять багаторічну програму для України "щоб допомогти Україні перейти з радянських стандартів, доктрин, устаткування та стати повністю сумісними з НАТО". Це, вважає посадовець, допоможе Україні наблизитись до вступу до НАТО.

Як повідомляв Голос Америки, до учасників Копенгагенського саміту звернувся президент України Володимир Зеленський. у своєму відеозверненні до Копенгагенського саміту за демократію в понеділок Зеленський заявив: "Настав час усунути найбільшу безпекову невизначеність в Європі - схвалити позитивне політичне рішення щодо членства України в НАТО".

Зеленський висловив сподівання, що країна отримає чіткий план дій щодо вступу до НАТО під час Вільнюського саміту в липні.

Про те, що місце України - в НАТО та ЄС під час форуму заявила і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Стало очевидно, що для миру в Європі, Україна має бути в НАТО та ЄС", - заявила вона.