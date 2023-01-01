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- Голос Америки
Генсек НАТО побачив ознаки підготовки нового нападу з боку Росії
Росія мобілізувала значні сили і проводить їхнє навчання, що свідчить про небажання Кремля завершувати війну зараз, а також про можливі спроби нового наступу. Такими оцінками генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поділився в інтерв'ю програмі ВВС Radio 4's World at One.
"Українські сили декілька місяців утримували ініціативу, але ми також знаємо, що Росія мобілізувала значно більші сили і багато хто з них зараз проходить навчання, – сказав він. – Це вказує, що вони готують продовжувати війну і також, можливо, провести новий напад".
Столтенберг також наголосив на важливості надання військової допомоги Україні, як "єдиного шляху, щоб переконати Росію, що вони мають сісти і почати щирі перемовини а також поважати Україну як суверенну і демократичну країну в Європі".
В опублікованому 30 грудня інтерв'ю німецькому виданню DPA Столтенберг назвав військову підтримку України найшвидшим шляхом до миру.
“Відомо, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів – ймовірно, ця війна також, – але ми знаємо, що Україна може досягти в цих переговорах невід’ємно залежить від військової ситуації”, – сказав він.
Росія висловлює бажання проводити мирні перемовини, але в міжнародній спільноті сумніваються в щирості Кремля, на тлі масштабних осбтрілів українських цивільних об'єктів.
Так, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія має припинити обстрілювати Україну і вивести свої війська для того, щоб далі почалися мирні переговори. Про це очільник американської дипломатії заявив у п’ятницю, 30 грудня, після другої поспіль ночі атак України безпілотниками і ракетами.
«Україна висунула бачення миру. Відповідь з Москви? Черговий шквал ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі. Росія має припинити напади, вивести свої війська та взяти на себе зобов’язання щодо миру», – написав Блінкен у своєму твіті.
Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче проведення саміту за участі ООН, щоб покласти край війні. В інтерв’ю агентству Associated Press він сказав, що його уряд хотів би, щоб «мирний» саміт відбувся протягом двох місяців, а генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш став посередником.
Але він додав, що не очікує, щоб Росія взяла в ньому участь. Кулеба сказав, що Росія має постати перед трибуналом у справах про воєнні злочини, перш ніж його країна почне прямі переговори з Москвою.
У четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що запропонований мирний план України показує, що вона «не готова до діалогу».
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- Голос Америки
Кім Чен Ин заявив про намір збільшити ядерний арсенал КНДР. Експерти: у 2023 Пхеньян продовжить ескалацію й погрози Заходу
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав до створення нових міжконтинентальних балістичних ракет та збільшення ядерного арсеналу для забезпечення «військової переваги», , повідомляє Reuters з посиланням на корейські ЗМІ.
Кім Чен Ин заявив, що Вашингтон і Сеул намагаються «ізолювати і задушити» Північну Корею, підкресливши, що ударні ядерні системи США постійно базуються в Південній Кореї.
Він закликав створити нову міжконтинентальну балістичну ракету, головним завданням якої буде «швидкий ядерний контрудар», а також заявив про намір якнайшвидше вивести на орбіту перший військовий супутник.
У відповідь президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час телефонної наради з військовим керівництвом Південної Кореї закликав гарантувати, щоб усі північнокорейські провокації отримали відповідь.
Нещодавно північнокорейський безпілотник потрапив у повітряний простір Південної Кореї. Загалом у 2022 році Північна Корея здійснила рекордну кількість ракетних запусків, у тому числі запустивши декілька міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет середньої дальності.
Зокрема, в листопаді північнокорейська ракета впала за 200 кілометрів від узбережжя Японії. У Пхеньяні заявили, що це «відповідна військова операція», спрямована на проведення симуляції ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах у відповідь на широкомасштабні авіаційні навчання союзників.
У відповідь в листопаді віце-президентка США Камала Гарріс скликала екстрену нараду основних держав регіону на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Бангкоку. Дії Пхеньяна вона назвала «зухвалим порушенням кількох резолюцій ООН з питань безпеки» і дестабілізацією регіону.
Раніше, називаючи цей рік «історичним», оскільки він знаменує 75-ту річницю режиму та 70-ту річницю припинення вогню, яке поклало край бойовим діям у Корейській війні, Кім сказав, що 2023 рік матиме вирішальне значення для виконання п’ятирічного плану, окресленого в січні 2021 року.
Через це, на думку експертів, у наступному році ця модель ескалації та погроз, ймовірно, продовжиться, оскільки Північна Корея прагне просувати свої програми озброєнь.
Брюс Клінгнер, старший науковий співробітник The Heritage Foundation, в коментарі Голосу Америки заявив: «Немає жодних ознак того, що Кім Чен Ин змінить курс на невпинне прагнення Північної Кореї розвивати та посилювати свої ядерні та ракетні сили, продовжуючи загрожувати сусідам країни, підтримувати невдалу соціалістичну економічну політику і пригнічувати своїх громадян».
У цьому плані Північна Корея поставила перед собою мету розробки гіперзвукової зброї, атомного підводного човна, стратегічної ядерної зброї, яку можна запускати під водою, а також розвідувальних безпілотників та супутників.
При цьому протидія Китаю та Росії будь-яким діям Ради Безпеки ООН проти випробувань балістичних ракет Північної Кореї, ймовірно, спонукатиме Пхеньян розв’язувати свої нестримні провокації, вважають експерти. Зокрема, як постійні члени Ради Безпеки ООН з правом вето, Китай і Росія виступили проти ухвалення резолюції, розробленої США 26 травня після випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.
Кен Гауз, директор спеціальних проектів відділу стратегії, політики, планів і програм аналітичного центру CNA та експерт з Північної Кореї, сказав, що Північна Корея запускає ракети частково для того, щоб натиснути на Вашингтон і Сеул задля поступок та скасування санкцій.
Еванс Ревір, колишній посадовець Держдепартаменту з досвідом переговорів з Північною Кореєю сказав Голосу Америки, що будь-які можливі варіанти переговорів, які Пхеньян може висловити, відображатимуть його рішучість зберегти визнання як ядерної держави.
«Північна Корея оголосила, що діалог про денуклеаризацію мертвий, - сказав він. - Але КНДР продовжує домагатися міжнародного визнання свого ядерного статусу, тому я вважаю, що ми можемо побачити натяки на готовність Пхеньяна обговорити «контроль над озброєннями» зі Сполученими Штатами в наступному році».
Тим часом за повідомленнями, на тлі зниження запасів артилерії у Росії КНДР може постачати Кремлю зброю для війни в Україні. Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд раніше заявляла, що це «огидно», що Росія купує зброю в Північної Кореї та Ірану, які перебувають під міжнародними санкціями.
Росія відкидає звинувачення у купівлі іранської та північнокорейської зброї.
В статті використано матеріал Reuters.
- Голос Америки
Швеція назвала підтримку України найбільш нагальним пріоритетом свого президентства в Раді Європи
З 1 січня 2023 року, Швеція на півроку перебирає президентство в Раді Європи. Найбільш нагальним пріоритетом головування в організації шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон назвав безпекову співпрацю та єдність позиції ЄС щодо України. Війна Росії в Україні та її короткострокові наслідки є найбільш нагальним пріоритетом для організації, який "вимагає найбільш нагальної політичної уваги", заявив Крістерссон в своєму відеозверненні, присвяченому пріоритетам Ради Європи.
"Вторгнення Росії до України розбило мир в Європі, змусило мільйони поїзати і сприяло надвичайному зростанню цін на енергоресурси та інфляції, що впливає на родини та бізнес на всьому континенті", - заявив посадовець.
Швеція під час свого головування "надаватиме пріоритетного значення продовженню економічної та військової підтримки України, підтримці шляху до ЄС. Це вимагатиме подальших дій, як на рівні держави, так і на рівні ЄС", - вказав він.
Україна отримала статус кандидата до ЄС влітку 2022 року і заявила про намір прискорити реформи, щоб виконати вимоги кандидатства.
Крістерссен вказав на важливість єдності Європи у відповіді на безпекові виклики: "Рішуча відповідь ЄС на вторгнення до України виявила нашу силу, коли ми діємо разом". Він також закликав ЄС разом з партнерами і надалі зміцнювати безпеку мешканців Євросоюзу.
Серед інших пріоритетів, які Швеція вбачає для Європейської Ради - підвищення конкурентоспроможності Європи, перехід на зелену енергію та захист демократичних цінностей.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель у відеодописі у Twitter привітав головування Швеції і подякував Чехії за головування 2022 року.
- Голос Америки
"Обстріл мирного населення на Новий рік. Путін - боягуз", - оглядачі про нові атаки РФ в Україні
"Хоча я хотів би просто побажати «з новим роком, усі мої друзі», це здається недоречним з огляду на атаки, які відбуваються в Україні, - написав у Twitter колишній командувач сил США у Європі Марк Гертлінг. - Я не можу не сподіватися на абсолютно жахливий 2023 рік для Путіна та всіх тих, хто здійснює ці злочини проти України та людяності".
"Путіну не вдалося досягти жодної зі своїх головних цілей в Україні у 2022 році – ані «єдності слов’ян», ані «денацифікації», ані «демілітаризації», ані взяття Києва, Харкова чи Херсона, ані звільнення Донбасу, ані зупинки розширення НАТО. Його вторгнення в Україну виявилося колосальним провалом", - прокоментував удари по Україні в новорічну ніч колишній посол США у Росії Майкл Макфол.
"Тому замість цього він вдається до тероризму на Новий рік. Справжній невдаха. Мені важко зрозуміти, як хоч хтось все ще може його поважати", - написав колишній дипломат і додав: "Обстріл мирного населення на Новий рік. Путін - боягуз".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Посольство США в Києві засудило чергові атаки Росії проти цивільного населення України. Посолка Бріджит Брінк підкреслила у Twitter: "Неймовірно. Росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Путін, схожe, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка абсолютно впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!"
"Цього разу масований ракетний удар Росії навмисне націлений на житлові райони, навіть не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець Путін «зустрічає» Новий рік вбивствами людей. Росія має бути вигнана зі свого місця в Раді безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно", - написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У новорічну ніч Росія здійснювала атаки по всій території України як іранськими дронами, так і крилатими ракетами. Зокрема, Москва обстрілювала Київщину, Миколаївщину та Дніпро. На Херсонщині загинула одна людина, двоє дітей поранені. А енергосистема України зазнала принаймні 13 масованих атак.
США хочуть, щоб МВФ змінив політику доплат щодо боргів України
ВАШИНГТОН (AP) — Положення нещодавно підписаного оборонного бюджету США вказує урядові країни працювати з Міжнародним валютним фондом, щоб зменшити борговий тягар для України. Це може створити напругу у світовому кредиторі останньої інстанції щодо одного із найбільших позичальників.
Оборонний бюджет США NDAA зобов'язує представників американського уряду у міжнародних банках розвитку, включаючи МВФ, де США є найбільшим акціонером, використовувати "розголос, голосувати та впливати”, щоб створити можливості для зміни політики цих банків щодо боргів України.
Серед іншого, перед урядом США поставлено завдання домогтись, щоб МВФ переглянув та, можливо, скасував додаткові доплати за кредитами України. Додаткову плату за позики нараховують країнам, які мають великі борги перед МВФ.
США зацікавлені у зміні політики, на тлі рішення надати Україні десятки мільярдів на військову та гуманітарну допомогу з початку російського вторгнення в лютому. Згідно з нещодавнім рішенням, Україна отримає 44,9 мільярда доларів допомоги від США в рамках закону про державні витрати обсягом 1,7 трильйона доларів.
Неминуче, частина грошей США піде на обслуговування позик МВФ.
«Я розумію, чому Сенат хотів би зняти надбавку для України, — написав в електронному листі Пітер Гарбер, економіст, який останнім часом працював у відділі досліджень глобальних ринків Deutsche Bank. - Як головний фінансист економічної допомоги Україні, США не хотіли б надавати кошти, які прямо підуть МВФ».
Економісти Джозеф Стігліц з Колумбійського університету та Кевін П. Галлахер з Бостонського університету писали в лютому про надбавки, кажучи, що «примушення до надмірних виплат знижує продуктивний потенціал країни-позичальника, а також шкодить кредиторам» і вимагає від позичальників «платити більше». саме в той момент, коли вони найбільше обмежені в доступі до ринку".
Інші економісти кажуть, що доплата стимулює великих боржників швидко погасити свої позики.
За даними Світового банку, навіть за умови допомоги очікується, що українська економіка скоротиться на 35 відсотків, а до 2023 року країна буде винна МВФ приблизно 360 мільйонів доларів лише додаткових зборів.
Переконати 24 директорів МВФ, яких обирають країни-члени або групи країн, припинити доплати, може бути нелегко.
Перед Різдвом директори вирішили зберегти політику надбавок. У своїй заяві від 20 грудня вони сказали, що більшість директорів «відкриті для вивчення можливих варіантів надання тимчасового звільнення від доплати», але інші «зазначили, що середня вартість запозичень від Фонду значно нижче ринкової».
Видатні економісти, які вивчають наслідки війни, зазначили в грудневому звіті "Відбудова України: принципи та політика", паризького та лондонського Центру досліджень економічної політики, що "деякі важливі члени з правом голосу можуть мають інтереси, які не узгоджуються з економічною успішністю України».
Забезпечення стабільного фінансування України може стати важчим, оскільки триває війна. Зростають побоювання щодо глобальної рецесії та занепокоєння, що європейським союзникам буде складно виконати свої фінансові обіцянки. Крім того, наступного тижня Республіканська партія США отримає більшість в Палаті представників, а головний республіканець, конгресмен Кевін Маккарті, заявив, що його партія не виписуватиме "необмежений чек" для України.
Марк Вайсброт, співдиректор ліберального Центру економічних і політичних досліджень у Вашингтоні, сказав, що питання надбавок стосується не лише України, а й інших країн, які стикаються з борговими кризами. Серед них: Пакистан, який постраждав від повеней і гуманітарної кризи, а також Аргентина, Еквадор і Єгипет, які разом мають провести мільярдні доплати.
«Нелогічно для МВФ отримувати додаткові збори від країни у кризі, — сказав Вайсброт, — а це неминуче трапляється, тому що додаткові збори побудовані так, щоб вразити країни, які вже мають фінансові проблеми».
За його словами, це питання ставатиме актуальнішим із зростанням боргу України та затягуванням війни.
Джеффрі Сакс, економіст і директор Центру сталого розвитку Колумбійського університету, сказав, що «ці додаткові збори, безумовно, слід скасувати», додавши: «МВФ підриває свою основну роль кредитора останньої інстанції».
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