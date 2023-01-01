Генсек НАТО побачив ознаки підготовки нового нападу з боку Росії

Росія мобілізувала значні сили і проводить їхнє навчання, що свідчить про небажання Кремля завершувати війну зараз, а також про можливі спроби нового наступу. Такими оцінками генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поділився в інтерв'ю програмі ВВС Radio 4's World at One.

"Українські сили декілька місяців утримували ініціативу, але ми також знаємо, що Росія мобілізувала значно більші сили і багато хто з них зараз проходить навчання, – сказав він. – Це вказує, що вони готують продовжувати війну і також, можливо, провести новий напад".

Столтенберг також наголосив на важливості надання військової допомоги Україні, як "єдиного шляху, щоб переконати Росію, що вони мають сісти і почати щирі перемовини а також поважати Україну як суверенну і демократичну країну в Європі".

В опублікованому 30 грудня інтерв'ю німецькому виданню DPA Столтенберг назвав військову підтримку України найшвидшим шляхом до миру.

“Відомо, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів – ймовірно, ця війна також, – але ми знаємо, що Україна може досягти в цих переговорах невід’ємно залежить від військової ситуації”, – сказав він.

Росія висловлює бажання проводити мирні перемовини, але в міжнародній спільноті сумніваються в щирості Кремля, на тлі масштабних осбтрілів українських цивільних об'єктів.

Так, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія має припинити обстрілювати Україну і вивести свої війська для того, щоб далі почалися мирні переговори. Про це очільник американської дипломатії заявив у п’ятницю, 30 грудня, після другої поспіль ночі атак України безпілотниками і ракетами.

«Україна висунула бачення миру. Відповідь з Москви? Черговий шквал ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі. Росія має припинити напади, вивести свої війська та взяти на себе зобов’язання щодо миру», – написав Блінкен у своєму твіті.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче проведення саміту за участі ООН, щоб покласти край війні. В інтерв’ю агентству Associated Press він сказав, що його уряд хотів би, щоб «мирний» саміт відбувся протягом двох місяців, а генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш став посередником.

Але він додав, що не очікує, щоб Росія взяла в ньому участь. Кулеба сказав, що Росія має постати перед трибуналом у справах про воєнні злочини, перш ніж його країна почне прямі переговори з Москвою.

У четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що запропонований мирний план України показує, що вона «не готова до діалогу».