Генсек НАТО висловився за посилення підтримки України та Грузії

Я закликаю союзників надати необхідні ресурси та кадри, для того, щоб ми могли надавати їм більше практичної підтримки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу наголосив на важливості України та Грузії, як партнерів Альянсу у Чорноморському регіоні.

"НАТО збільшило свою присутність в Чорноморському регіоні за останні кілька років. Ми погодили цього квітня пакет заходів, щоб проводити більше навчань та збільшити обмін інформацією", - відзначив генсек НАТО перед зустріччю міністів закордонних справ країн Альянсу.

Столтенберг також згадав спіпрацю із Україною та Грузією, і закликав членів НАТО надати ресурси для підтримки двох країн.

"Я закликаю союзників надати необхідні ресурси та кадри, для того, щоб ми могли надавати їм більше практичної підтримки", - заявив Столтенберг.





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