Про гарантії безпеки України поза членством у НАТО розповів експерт "Ради з міжнародних відносин"

Замість членства у НАТО Сполучені Штати Америки могли би запропонувати Україні інші підвищення її обороноздатності. Про це у коментарі Російській службі "Голосу Америки" заявив дослідник "Ради з міжнародних відносин", директор консалтингової компанії Генрі Кіссинджера Kissinger Associates Томас Грем.

У якості прикладів успішної реалізації такого варіанту експерт навів приклади Швеції та Фінляндії.

Грем звертає увагу на здатність США "надати Україні інструменти для того, що б підвищити рівень підготовки її армії"

"Ці країни не входять до НАТО. Їх приклад свідчить, що проблеми безпеки можуть бути вирішені без розширення НАТО", - заявив Грем.

Експерт відзначив, що на його думку, "з практичної точки зору", у Росії вже є право вето у питанні розширення НАТО.

"Вона ним скористалася у Грузії у 2008 році і в Україні в 2014 році. Йдеться про застосування сили". На думку Грема, Захід продемонстрував неготовність протидіяти застосуванню Росією сили проти країн, які бажають вступити до НАТО.

"Події 2008 і 2014 років продемонстрували, що США і інші країни Заходу не готові були захищати ці країни, якщо це могло спричинити реальний конфлікт з Росією. Ми робили заяви, виступали проти, ми ввели санкції, але ми не готові були застосувати силу у відповідь на застосування сили з боку Росії", - відзначив експерт.

У якость альтернативи Грем звертає увагу на здатність США "надати Україні інструменти для того, що б підвищити рівень підготовки її армії".

"Україна володіє одним з найбільших військово-промислових комплексів і є одним з найбільших експортерів зброї у світі. Цей сектор необхідно модернізувати; можливо, змінити асортимент його продукції. Це хороша база для зміцнення обороноздатності України", - підкреслив Грем.

За словами експерта "Ради з міжнародних відносин", США також могли би допомогти Україні модернізувати армію, подолати корупцію та ін.

"Це саме те, що зуміла зробити Швеція на початку Холодної війни, зміцнивши свій оборонний потенціал, залишаючись поза Північноатлантичним альянсом. Так що, замість розширення НАТО ми можемо запропонувати Україні підвищення її власної обороноздатності", - вказує Грем.

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