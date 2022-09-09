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НАТО: Війна в Україні входить у критичну фазу, допомога партнерів змінює ситуацію на полі бою
Українські війська змогли зупинити наступ Росії на Донбасі, завдати удару у відповідь та відвоювати території, заявляє генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, 9 вересня в Брюсселі. За словами Столтенберга, «війна в Україні входить у критичну фазу».
«Лише за останні кілька днів ми спостерігали за прогресом як на півдні в Херсонській області, так і на сході в Харківській області. Це свідчить про мужність, навички і рішучість українських сил. Це також демонструє те, що наша допомога змінює ситуацію на полі бою щодня», - заявив генсек НАТО.
Столтенберг наголосив на тому, що НАТО надсилає сильну і об’єднану відповідь російській брутальній війні в Україні: «Це включає безпрецедентну військову, фінансову та гуманітарну підтримку від Альянсу, щоб Україна могла втілити своє право захистити себе».
Лише за останні кілька днів ми спостерігали за прогресом як на півдні в Херсонській області, так і на сході в Харківській області. Це свідчить про мужність, навички і рішучість українських сил. Це також демонструє те, що наша допомога змінює ситуацію на полі бою щодня.генсек НАТО Єнс Столтенберг
«Наближається зима, вона буде важкою, і тому нам потрібно продовжувати постачати зброю та боєприпаси а також зимовий одяг, намети, генератори та необхідне для зими спеціальне обладнання – частково тому, що розмір української армія настільки збільшився, що їм потрібно більше зимового спорядження. І НАТО особливо зосереджене на тому, як ми можемо забезпечити українську армію десятками тисяч комплектів зимової форми», - говорить Столтенберг.
За словами генсека НАТО, США є лідерами у підтримці України: «Я вітаю оголошення, які були цього тижня про мільярди доларів додаткової підтримки». Генеральний секретар наголосив, що НАТО продовжить підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та допоможе з переходом до роботи із сучасним натівськми обладнанням.
Держсекретар США Ентоні Блінкен також наголосив на успіхах контрнаступу та важливості підтримки партнерів. «Ми бачимо, що зараз триває контрнаступ, який Україна розгорнула за потужної допомоги та підтримки багатьох інших країн. Ще тільки початок контрнаступу, але ми вже бачимо реальний прогрес. Контрнаступ зосереджений на півдні, навколо Херсона, але ми також бачимо, що Україна не тільки утримує лінію на Донбасі та на північному сході, але значно просувається вперед, просунувшись приблизно на 45-50 кілометрів на одній із ділянок фронту», - заявив Блінкен.
Держсекретар США заявив, що переконаний - Україна зможе відвоювати свої землі. "Чому я переконаний в успіху українців у тому, щоб відтіснити російських агресорів, незалежно від того, чи це північ, Донбас, чи південь? З однієї простої причини: це українська земля, не російська. Люди борються за свою рідну землю, за своє майбутнє", - сказав Блінкен.
Блінкен також зауважив, що бойовий дух російських сил дуже низький: «Ми бачимо доповіді, що їхній бойовий дух низький, а коли ти не знаєш, за що борешся, то це щось нестійке».
Нагадаємо, що 8 вересня, після візиту до Києва, державний секретар США Ентоні Блінкен поділився із журналістами своїми враженнями від зустрічей з керівництвом країни та зазначив, що отримав вичерпну інформацію щодо українського контрнаступу на півдні та сході України. За словами держсекретаря, США щодня спостерігають за тим, що відбувається на фронті в Україні, аби надати ту допомогу, яка потрібна українцям. «Те, що вони змогли зробити, наприклад, витіснивши росіян з території навколо Києва багато місяців тому, було результатом, перш за все, їхньої мужності, але також результатом того, що вони мали в руках (зброю – ред.), надану в основному США та іншими країнами, яку ми почали постачати ще до початку російської агресії», - сказав він.
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Директор ЦРУ вважає Україну "провалом" Путіна
ВАШИНГТОН — Голова розвідки США каже, що вторгнення в Україну може стати однією з найзначніших і найтриваліших помилок президента Росії Володимира Путіна.
«Поки що важко сприймати хід війни — результати Путіна — як щось інше, ніж провал», — сказав директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на конференції з кібербезпеки у Вашингтоні в четвер.
"Росія заплатить дуже високу ціну, - зазначив Бернс. - Це не тільки виявило слабкість російської армії, але і принесе довгострокову шкоду російській економіці для поколінь росіян».
Така прямолінійна оцінка — не перше попередження високопоставленого чиновника розвідки США про те, що війна Росії з Україною шкодить Москві.
У червні директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що сухопутні сили Росії «деградували до такого рівня, що багато в чому їм знадобляться роки, щоб повернутися туди, де вони були».
Тоді Хейнс сказала, що жертви Росії можуть переконати Путіна домовитися про принаймні тимчасове припинення бойових дій.
Але замість цього Путін, схоже, посилив свою позицію щодо України.
“Це не ми почали військові дії, ми намагаємося покласти цьому край”, — сказав Путін на економічному форумі в портовому місті Владивосток у середу, підтвердивши свою давню позицію, що він був змушений надіслати сили в Україну для захисту підтримуваних Москвою сепаратистських регіонів, які воюють з українськими силами після анексії Росією Криму в 2014 році.
"У довгостроковій перспективі це допоможе зміцнити нашу країну як усередині країни, так і на міжнародному рівні", - додав він.
Україна, як і багато країн міжнародної спільноти, називають російську війну неспровокованою та невиправданою агресією.
Бернс, директор ЦРУ, заявив у четвер, що, на його думку, війна в Україні доведе, що Путін неправий.
«Я думаю, що Путін робить ставку на те, що він буде більши стийким, ніж українці, європейці і американці, — сказав Бернс. - Путін завжди вважає, що у нас синдром дефіциту уваги, і ми будемо відволікатися».
«Путін помиляється щодо цієї ставки так само, як він глибоко помилявся у своїх припущеннях, починаючи з лютого минулого року, щодо волі України чинити опір і волі Заходу, Сполучених Штатів і всіх наших партнерів підтримувати українців ", - сказав він.
Деяка інформація в цьому звіті надійшла від Associated Press.
Остін: HIMARS показали себе надзвичайно в Україні. Відео
«HIMARS з ракетами GMLRS, показали себе надзвичайно, вони дозволили українцям працювати з необхідними цілями всередині України. Ми бачимо успіх на Херсонщині, ми бачимо певний успіх на Харківщині. І це дуже, дуже надихає», - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
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США ввели санкції проти іранських компаній за поставки дронів Росії
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до підсанкційного переліку постачальника послуг повітряного транспортування, який, за інформацією США, причетний до постачання іранських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Росії для їх використання у війні проти України.
Крім того, Мінфін США запровадив санкції проти трьох компаній та однієї особи, які, як повідомляє відомство, беруть участь у дослідженні, розробці, виробництві та закупівлі іранських БПЛА та їх компонентів, включаючи серію безпілотних літальних апаратів Shahed, для Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), його повітряно-космічних та військово-морських сил.
Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон висловився щодо виконання режиму санкцій США проти Росії та Ірану. Він заявив, що Мінфін США продовжуватиме тих виробників і постачальників, які сприяють Іранській програмі постачання БПЛА, і переслідуватимуть ставлеників терористів, що дестабілізують ситуацію на Близькому Сході. Заступник міністра також закликав неіранські та неросійські організації уникати підтримки іранських БПЛА.
Неіранським, неросійським організаціям також слід бути дуже обережними і уникати підтримки розробки іранських БПЛА чи їхньої передачі, або продажу будь-якого військового обладнання Росії для використання проти УкраїниЗаступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон
«Росія робить вибір, який дедалі більше продиктований відчаєм, і продовжує неспровоковану війу проти України, особливо в умовах наших безпрецедентних санкцій і експортних обмежень», — заявив Браян Е. Нельсон. «Сполучені Штати віддані суворому виконанню режиму санкцій проти Росії та Ірану та притягненню до відповідальності Ірану та тих, хто підтримує війну агресії Росії проти України. […] Неіранським, неросійським організаціям також слід бути дуже обережними і уникати підтримки розробки іранських БПЛА чи їхньої передачі, або продажу будь-якого військового обладнання Росії для використання проти України».
Тегеранська компанія Safiran Airport Services (Сафіран)- серед тих, хто потрапив під нові санкції США. "Сафіран" координувала російські військові рейси між Іраном і Росією, в тому числі з тими, що пов’язані з транспортуванням іранських БПЛА, персоналу та відповідного обладнання з Ірану в Росію. Також повідомляється, що після випробувань, Повітряно-космічні сили Росії мають намір розгорнути іранські БПЛА разом із російськими у війні проти України.
Раніше повідомлялося, що експерти висловлюють сумніви щодо ефективності іранських безпілотників проти української армії. Представники адміністрації Байдена також підтвердили, що російські військові зіткнулися з технічними збоями під час управління безпілотниками, отриманими з Тегерана.
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МАГАТЕ: Безпека роботи ЗАЕС під загрозою, через обстріли енергомережі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі назвав "серйозною" ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка склалась через постійні обстріли, що зруйнували енергомережу в Енергодарі.
"Ситуація нестійка і погіршується, - заявив Гроссі в п'ятницю. - Енергодар в темряві. Елестростанція не має зовнішнього живлення. І ми бачили, що коли інфраструктуру лагодять, її знову руйнують".
МАГАТЕ вказує, що оператор більше не має впевненості у відновленні зовнішнього живлення і "розглядає можливість відключення єдиного діючого реактора". В такому разі, заявляє Гроссі, життєво необхідні функції для ядерної безпеки АЕС повністю залежатимуть від дизель-генераторів.
"Внаслідок цього, оператор не зможе відновити роботу реакторів, поки не буде надійного відновлення зовнішнього живлення", - йдеться в заяві.
Гроссі також вказав на складні умови в яких опинились мешканці Енергодара, де перестало працювати водопостачання, каналізація, електропостачання. Це впливає і на здатність працівників, які мешкають в Енергодарі, продовжувати обслуговувати станцію, додав він.
Гроссі закликав негайно створити захищену зону навколо АЕС. Голова української компанії ядерної енергетики "Енергоатом" Петро Котін цього тижня заявляв, що створення безпечної зони навколо ЗАЕС передбачає демілітаризацію і залучення миротворців.
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