Науерт пояснила пресі затримку заяви Держдепу США щодо МН17

Під час прес-брифінгу в середу, речниці Держдепу Гедер Науерт довелось відповідати на питання преси стосовно того, чому заява Держдепа з нагоди роковин катастрофи літака рейсу МН17 вийшла на день пізніше дати роковин 17 липня.

На пряме питання журналіста "Чому ви не видали заяву в день роковин?", Науерт відповіла, що США приєднались до заяви інших міністрів закордонних справ країн G7.

"Ми приєднались і, можливо, хтось із вас це побачив. Ми приєднались до заяви міністрів закордонних справ країн G7 – гадаю це було в понеділок на цьому тижні", - наголосила Науерт.

Науерт нагадала, що в заяві, зокрема, наголошувалось, що "згідно міжнародного законодавства, особи, відповідальні за неприйнятні дії, такі як обстріл або запуск ракети "Бук" російського походження, що збила цивільний літак, повинні бути притягнуті до відповідальності. З цією метою ми закликаємо Росію негайно розпочати добросовісну співпрацю з Австралією та Нідерландами, щоб пояснити та вирішити усі відповідні питання щодо будь-яких можливих порушень міднародного права. Ми ще раз висловлюємо наші найглибші співчуття сім’ям загиблих на MH17".

Сполучені Штати постійно вказують, що Росія беззаперечно відповідає за збиття МН17

Науерт ствердно відповіла на питання журналіста стосовно того, чи підтримує Держдеп свої попередні заяви і позицію на підтримку розслідування, яке очолюють Нідерланди і яке встановило провину Росію у збитті літака.

"Звичайно так. Сполучені Штати постійно вказують, що Росія беззаперечно відповідає за збиття МН17", - наголосила речниця.

Науерт нагадала, що лише в травні Держдеп видав дві заяви з цього приводу.

В заяві від 24 травня йшлося: "Сполучені Штати повністю довіряють результатам розслідування Спільної слідчої групи, представленим сьогодні прокурором Нідерландів. Пускова установка для ракети, якою було збито літак рейсу малайзійських авіаліній МН17 походить з 53-х бригади Російської Федерації, що розташована в Курську".

Науерт також процитувала заяву Держдепу від 25 травня: "Ми повною мірою підтримуємо рішення Нідерландів та Австрії з притягнення Росії до відповідальності за її роль в збитті літака рейса малайзійських авіаліній МН17 в небі над східною Україною, а також за жахливу загибель 298 громадян. Час Росії визнати свою роль в збитті літака і припинити нахабну кампанію з дезінформації".

Дивіться також: Час-Тайм. У Конгресі хочуть знати деталі домовленостей з Путіним