Навальний звинувачує Путіна і каже, що «не має страху» 

Російський опозиційний діяч Олексій Навальний заявив німецькому журналу Der Spiegel, що за його отруєнням стоїть російський президент Володимир Путін.

У першому великому інтерв’ю після понад місяця лікування у берлінській лікарні Навальний підтвердив, що хоче якнайшвидше повернутися в Росію.

«Я стверджую, що Путін стоїть за цим злочином, і я не маю жодних інших версій того, що трапилося», - сказав він журналістам.

Тепер моє завдання - залишатися безстрашним. Я не маю страху.

Німецький уряд офіційно повідомив, що Навальний був отруєний речовиною з групи нервово-паралітичних отрут «Новічок», які розробляли в часи Радянського Союзу в межах програм хімічної зброї.

Москва відкидає звинувачення, але західні країни вимагають від Росії відповідей стосовно того, як сталося те, що названо замахом на життя опозиціонера та порушенням міжнародних угод про заборону хімічної зброї.

Часопис розповідає, що 44-річний Олексій Навальний під час інтерв’ю в берлінській редакції у середу поводився бадьоро і багато жартував, але був змушений докладати зусиль, щоб налити собі з пляшки води.

«Найважливіше для мене те, що відновилися мої розумові здібності», - підкреслив він.

Описуючи свій стан, який спричинив аварійну посадку літака 20 серпня під час внутрішнього перельоту в Росії, Навальний сказав: «Ти не відчуваєш ніякого болю, але знаєш, що вмираєш».

Згодом 22 серпня його у непритомному стані евакуювали до Німеччини, де Навальний перебував у лікарні Шаріте 32 дні; 24 з них - у реанімаційному відділенні.

Лікарі заявили, що Навальний одужав настільки, щоб припинити стаціонарне лікування, але вони визнали, що не можуть сказати, які ймовірні довготермінові наслідки отруєння.

«Тепер моє завдання - залишатися безстрашним. Я не маю страху», - сказав Навальний, повторивши свої наміри якнайшвидше поновити свою політичну діяльність в Росії.

Допис у Twitter московського кореспондента Der Spiegel і світлина з Навальним у берлінській редакції журналу о шостій ранку у середу.

Олексій Навальний під час інтерв’ю окремо дякував німецьким лікарям та особисто канцлеру Анґелі Меркель за те, що вони врятували йому життя.

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