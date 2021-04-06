Поблизу російської колонії, де утримують Навального, затримали, пізніше відпустили кореспондента CNN

Поліція у російському місті Покров поблизу колонії, де відбуває покарання Олексій Навальний, затримала кількох людей. Як повідомляється, серед затриманих активісти, люди в медичних халатах і кілька журналістів - всього вісім чоловік.

Кореспондент CNN Меттью Ченс заявив про своє затримання і пізніше звільнення через соціальну мережу Twitter, де розмістив фотографії поруч із російськими правоохоронцями.

Раніше генеральна секретарка правозахисної організації "Міжнародна Амністія" Агнес Калламард заявила про існування реальної можливості, що Росія піддає Навального "повільній смерті".

"Йому повинні негайно надати доступ до медичного лікаря, якому від довіряє і звільнити [Навального]", - твітувала Калламард.

"Він не скоїв жодного встановленого кримінального злочину і позбавлений свободи тому, що він гучний критик російської влади", - заявила Калламард.

У вівторок, 6 квітня, прихильники Навального зібралися поблизу колонії №2 в Покрові. Вони вимагали надати ув'язненому політику кваліфіковану лікарську допомогу. Всього поблизу колонії перебували близько 30 осіб. Поліція попереджала присутніх про можливі затримання.

Напередодні Олексій Навальний повідомив через своїх адвокатів, що троє з п'ятнадцяти осіб в його загоні госпіталізовані з туберкульозом. У самого Навального тюремні лікарі зафіксували температуру 38,1 і сильний кашель. Політик продовжує голодування з вимогою надати запитаного їм цивільного лікаря.

2 лютого Симонівський суд Москви відправив Навального в колонію у кримінальній справі «Ів Роше» 2013 року, яку Європейський суд з прав людини визнав неправомірною. Опозиціонер повинен буде провести в ув'язненні близько двох з половиною років.

Через півтора місяця Навальний поскаржився на болі в спині, проблеми з ногами і тортури позбавленням сну. Під ФСВП заявили, що стан здоров'я Навального «задовільний».

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