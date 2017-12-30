Російський суд підтвердив заборону Навальному змагатися наступного року на президентських виборах

Верховний суд Росії в суботу відхилив клопотання опозиційного лідера Олексія Навального щодо рішення Центральної виборчої комісії країни заборонити йому брати участь у президентських виборах наступного року.

Комісія цього тижня заборонила Навальному брати участь у голосуванні 18 березня через призупинений тюремний вирок, який, за його словами, був сфабрикований.

Навальний, який не відвідував слухання Верховного суду, написав у Twitter, що він і його прихильники «не визнають виборів без змагання» та оновив заклики про бойкот голосування.

Опитування свідчать, що президент Володимир Путін, який домінує в політичному ландшафті Росії протягом 18 років, напевно, буде зручно переобраний, але Навальний каже, що виключення його з голосування робить бюлетень фарсом.

Навальний, який організував кілька найбільших антиурядових демонстрацій за останні роки, цього року був тричі ув’язнений та звинувачений у порушенні закону про організацію громадських мітингів та зібрань.

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