Путін доручив «ліквідувати бандитів на місці»

Після вибуху в магазині у Санкт-Петербурзі, від якого поранення отримало 10 людей, президент Путін обіцяв вдатися до рішучих заходів проти терористів.

У четвер Путін заявив, що він доручив голові Федеральної служби безпеки, в разі загрози силовикам, діяти рішуче, не брати в’язнів і «ліквідувати бандитів на місці». Таку заяву він зробив під час церемонії, пов’язаної з кампанією російських військ у Сирії.

Пристрій, що вибухнув у Санкт-Петербурзі, мав еквівалент 200 грамів TNT, повідомив Національний антитерористичний комітет.

За повідомленням інформаційної служби Фонтанка, вибуховий пристрій залишив у камері зберігання в супермаркеті «Перекресток», як сказано, «чоловік неслов’янського вигляду, який опісля утік.

Як пише видання Bloomberg, атака сталася після того, як президент Путін подякував президенту Трампу за інформацію, яку Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів передало російській стороні, що запобігло атаці «Ісламської держави» на Казанський собор та інші місця в місті.

Прес-секретр президента Дмитро Пєсков заявив, що це допомогло зберегти життя «багатьом людям».

Як відомо, в результаті атаки на метрополітен у квітні в Петербурзі загинуло 14 людей. Атаку здійснив екстреміст з Киргизстану. Це була перша більша атака проти Росії від жовтня 2015 року, коли «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибух на боту російського літака, який з туристами повертався з Єгипту до Санкт-Петербурга. Тоді загинули всі на борту літака – 224 особи.

Видання Bloomberg нагадує, що знищення літака сталося через місяць після того, як Путін доручив російським збройним силам розпочати операцію на підтримку сирійського президента Башара аль-Асада проти повстанських угруповань, які брали участь у громадянській війні.

Російські офіційні особи попередили, що кілька тисяч екстремістів з Росії, які брали участь у війні в Сирії, після поразки «Ісламської держави», можуть повернутися на батьківщину і влаштовувати атаки, читаємо у виданні Bloomberg.

Коли Путін надіслав свої війська Сирії, він, серед іншого, сказав, що зробив це саме тому, щоб того не сталося.

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