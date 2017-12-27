Олексій Навальний закликає до бойкоту президентських виборів у Росії

Лідер російської опозиції Олексій Навальний закликав до протестів по всій Росії 28 січня, щоб підтримати бойкот недалеких уже президентських виборів. Він закликав до протестів у середу, цього самого дня, коли президент Путін офіційно зареєстрував себе як кандидата на президентську посаду.

Результати опитування громдської думки вказують, що Путін, за всіма ознаками, здобуде перемогу у змаганні на черговий 6-річний термін. Президентські вибори в РФ відбудуться 18 березня.

Навальному заборонили брати участь у виборах з приводу відстроченого терміну заочного ув’язнення проти нього. Він твердить, що вирок сфабриковано.

Навальний каже, що Путін, який протягом 17 років був або президентом, або прем’єр-міністром Росії, надто довго займав керівну посаду. Навальний також твердить, що Путін завдячує свою популярність не безстороннім засобам масової інформації та виборчій системі, яка виключає легітимних опонентів.

Путін, колишній службовець КДБ, виступає як незалежний кандидат. Це рішення, як вважають деякі спостерігачі, покращить його імідж як лідера нації, а не представника політичної партії.

Союзники Путіна високо оцінюють свого президента, який, як вони вважають, відновив національну гордість і позицію Росії у світі завдяки військовим втручанням в Україні та в Сирії.

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