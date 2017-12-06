"Вважайте це почесною медаллю". Конгресмен порадив ЗМІ не перейматись рішенням Кремля

"Росія не звикла до вільної преси. Росія звикла до контрольованої преси", - заявив високопоставлений демократ у Комітеті Палати представників із закордонних справ Еліот Енґель в інтерв’ю "Голосу Америки", коментуючи обмеження, введені Росією стосовно іноземної преси.

Серед іншого, Державна дума Росії винесла в середу рішення про заборону журналістам "Голосу Америки" і "Радіо Свобода" у доступі до законодавчого органу країни – Державної думи, а за день до цього, Міністерство юстиції РФ визнало дев’ять ЗМІ, фінансованих урядом США, "іноземними агентами".

Путін став найбагатшою людиною в світі та хоче обмежити те, що люди в Росії мають чути і не чути

"Вони (росіяни – Г.А.) не хочуть навіть усвідомити те, що у США ми маємо вільну пресу, у людей – різноманітні погляди - ліві та праві, за та проти. Це смішно, що Росія вдалася до таких дій проти "Голосу Америки" та інших медійних організацій. Але це типово для тоталітарної держави, тоталітарного лідера", - стверджує конгресмен.

"Путін став найбагатшою людиною в світі та хоче обмежити те, що люди в Росії мають чути і не чути", - наголосив Енґель.

"Коли я востаннє був у Східній Україні, люди там казали, що єдиною пропагандою, яку вони отримували, була російська пропаганда російською мовою. Це те, що подобається Путіну. Йому не подобається вільний рух ідей", - зауважив законодавець.

Думаю, кожного разу, коли росіяни говорять щось негативне про тебе, цим треба пишатися

"Сполучені Штати було засновано на принципах демократії, свободи, свободи слова. Все це є чужорідним для Путіна", - сказав.

Енґель порадив ЗМІ, яких заторкнуло рішення Кремля, не перейматись.

"Я б за це не переживав і вважав би це почесною медаллю. І я б продовжував, і я знаю, що так ви і будете робити, різноманітне чудове мовлення, щоб сягати людей і давати їм інформацію, аби вони прийшли до власних висновків.

Я думаю, кожного разу, коли росіяни говорять щось негативне про тебе, цим треба пишатися", - заявив конгресмен.

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