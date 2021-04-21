Опозиція в Росії привертає увагу до голодування Навального в день промови Путіна

З Москви повідомили, що зранку 21 квітня поліція затримала речницю ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш, а також політичну активістку Любов Соболь в день планованих протестів на підтримку в’язня.

Опоненти російської влади заявляють, що життя Олексія Навального опинилося під загрозою після трьох тижнів голодування з вимогами допуску його лікарів.

Прихильники Навального сподіваються, що їхні дії отримають більший розголос на тлі сьогоднішньої уваги до виступу президента Володимира Путіна перед спільним засіданням двох палат російського парламенту.

Російська поліція заявила, що будь які зібрання будуть незаконні. В результаті попередніх подібних демонстрацій в Росії були заарештовані кілька тисяч людей.

Президент Путін, який упродовж років демонстративно намагається навіть не вимовляти ім’я Олексія Навального, говорив, що його виступ зосереджуватиметься на питаннях російської економіки, яка вражена міжнародними санкціями, падінням ціна на нафту, а також наслідками пандемії коронавірусу.

Деякі коментатори очікують, що Путін може також говорити про міжнародну політику і зокрема про небувале стягування російських військ до України, що викликало стурбованість у світі.

Український президент Володимир Зеленський напередодні закликав президента Путіна провести зустріч на сході України.

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