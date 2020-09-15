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Навальний одужує і «хоче якнайшвидше повернутися в Росію»

Олексій Навальний 26 грудня 2019 року у Москві

Берлінська лікарня, в якій після отруєння лікують російського опозиційного лідера Олексія навального, повідомила, що його стан швидко покращується, а неофіційні джерела передають, що він прагне якнайшвидшого повернення в Росію.

«Здоров’я Олексія Навального, якого з 22 серпня 2020 року лікують в лікарні Шаріте Берлінського університету, далі покращилося. Пацієнта повністю відключили від дихального апарату. Він щораз більше рухається і вже може на певний час вставати з ліжка», - сказано в офіційному повідомленні лікарні 14 серпня.

У розмові з німецькою прокуратурою він відкинув вимоги Росії про спільне з Німеччиною розслідування справи.
NYT

Американська газета New York Times, посилаючись на неназваного представника німецьких служб безпеки, пише, що Навальний не хоче просити притулку в Німеччині і планує негайно після одужання повернутися в Росію.

Разом з повідомленнями про покращення стану російського опозиціонера була поширена заява уряду Німеччини про те, що лабораторії у Франції та у Швеції підтвердили висновки німецьких фахівців про отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною класу «Новічок».

Президент Франції Еммануель Макрон порушив це питання у понеділок в телефонній розмові з російським президентом Володимиром Путіним.

«Франція на основі власних аналізів поділяє висновки низки європейських партнерів про факти отруєння (Олексія Навального) нервово-паралітичною речовиною «Новічок», що суперечить міжнародним положенням щодо використання хімічної зброї», - сказано у викладі розмови, оприлюдненому від імені французького президента.

Французький керівник наголосив на потребі «вартого довіри і прозорого» розслідування справи.

Але у паралельно оприлюдненому російському повідомленні про цю ж розмову Кремль відкидає відповідальність і наголошує на тому, що «обвинувачення російської сторони не основане ні на чому».

New York Times пише, що Навальний залишається в лікарні під посиленою охороною німецької поліції.

«У розмові з німецькою прокуратурою він відкинув вимоги Росії про спільне з Німеччиною розслідування справи», - передає слова німецького представника газета.

New York Times також доходить висновку, що уряду Німеччини «важко визначитися з діями у відповідь» на ситуацію з отруєнням Навального.

«Дехто пропонує скасувати майже завершений 11-ти мільярдний проект газопроводу з Росії до Німеччини Північний потік-2. Проте досі німецький уряд, європейські союзники та Сполучені Штати не вдалися до жодних кроків окрім припущень про можливість додаткових санкцій щодо Росії», - нагадує часопис.

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