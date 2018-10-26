В масштабних навчаннях НАТО, Росію, можливо, найбільше дратує участь двох країн, які не є членами Альянсу

В четвер НАТО розпочали наймасштабніші за останні роки спільні навчання. Всі 29 країн-членів НАТО візьмуть участь у навчаннях, а також Швеція та Фінляндія. Навчання відбудуться на морі, на суші та у повітрі і охоплять територію від Балтійського моря до Ісландії.

Сценарій навчань включає порушення Статті 5 НАТО, яка передбачає спільну відповідь у разі нападу на одного з членів Альянсу. "Єдиний тризуб" відтворить колективну відповідь на збройний напад проти одного з союзників, - сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ цього місяця. - Йдеться про нашу можливість зміцнити військо від Європи і через Атлантику", - повідомляє новинне агентство MSN.

В Росії висловили застереження стосовно навчань. "Військова діяльність НАТО біля наших кордонів досягла найвищого рівня з часів Холодної війни", - заявив міністр оборони Росії Шойгу, додавши, що навчання "відпрацьовуватимуть військових напад".

Однак, найбільше, можливо, Москва хвилюється через залучення двої країн, які не є членами НАТО – Фінляндії та Швеції, які тісно співпрацюють з Альянсом.

Ці країни є "надзвичайно важливими партнерами НАТО", - наголосив адмірал США Джеймс Фогго, командувач ВМС США, який координує навчання в своєму відео "На горизонті".

"Я спілкувався зі шведами минулого місяця і вони в захваті від цього. Вони підтвердили свою участь ... і повідомили про участь своїх розвинутих і дуже професійних сил", - наголосив Фогго. – "тому ми з нетерпінням очікуємо їхньої участі".

Швеція та Фінляндія, які є членами натівського "Партнерства заради миру", брали участь в навчаннях НАТО в минулому і запрошували країни-члени НАТО на власні навчання.

Російські посадовці звертались до них обох з попередженнями.

Шойгу, міністр оборони Росії, казав, що угода між Стокгольмом, Гельсінкі та Вашингтоном з полегшення співпраці призведе до "руйнування теперішньої системи безпеки, збільшить недовіру і примусить нас вдатись до контрзаходів".

Росіяни цькували обидві ці країни і попереджали їх не мати справи з НАТО

Окремо Москва зверталась до Фінляндії, яка має кордон з Росією протяжністю 830 миль і історію конфліктів. В середині 2016 року, Путін вказав, що він може пересунути війська ближче до кордону, якщо Фінляндія приєднається до Альянсу.

"Вам це треба? Нам ні, але вирішувати вам", - сказав тоді Путін.

"Росіяни цькували обидві ці країни і попереджали їх не мати справи з НАТО", - сказав Джим Таунсенд, високопосадовець Пентагону за часів адміністрації Обами в коментарі MSN.

Як Швеція, так і Фінляндія остерігались свого сусіда і підвищували оборонні витрати, а також проводили модернізацію своїх сил.

Вони планують збільшити співпрацю між собою і, щонайменше один з посадовців НАТО говорив, що Альянс зобов'язаний стати на їх захист, адже відсутність у них членства збільшує ймовірність агресії проти них.

"Раніше ці країни не брали участь в масштабних навчаннях, якщо йшлося про Статтю 5, бо це було надто близько до НАТО, - додав він. – Зараз вони беруть участь не лише в навчаннях присвячених Статті 5, але і наймасштабніших навчаннях НАТО за багато років", - заявляє Таунсенд.

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