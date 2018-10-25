НАТО починає масштабні навчання в Європі

"Ми готові, здібні дати відсіч будь-якій загрозі безпеці кордонів НАТО". Так головний військовий Стратегічного командування НАТО з операцій сержант-майор Девор Петек описав "Голосу Америки" основний посил, який несуть навчання НАТО "Єдиний Тризуб".

Навчання починаються в четвер. "Це будуть одні з наймасштабніших навчань в історії НАТО, особливо у час після Холодної війни. Більше 40 000 військових візьме участь", - наголосив Петек.

"Основною метою є забезпечити, що після розгортання сил, ми здатні воювати, утримуватись і перемагати без особливих проблем для практичного виконання завдань", - наголосив офіцер.

Росіян також запрошено до спостереження за навчаннями.

"Ми також маємо спостерігачів з Росії... у відповідності до нашої політики відкритості, щоб спостерігачі мали змогу побачити, що це жодним чином не є агресією стосовно будь-кого навколо. Однак, це показує нашу готовність подолати будь-яку загрозу, яка може постати перед нашими союзниками".

Це послання для всіх, зазначив посадовець у відповідь на питання, чи стануть навчання посланням для Росії.

"Ніхто не хоче зв'язуватись з Альянсом, який має такий потенціал, стільки можливостей всередині і це Альянс який діє вже тривалий час – більше 70 років. Але, можливо ніколи не був такий активний і настільки рішуче налаштований як тепер. Це – не послання Росії, це послання всім, хто вважає, що НАТО не готове".

Для того, щоб стримувати Росію і забезпечити, що вона не перетне кордони НАТО, Альянс проводить низку заходів, наголосив Петек. Зокрема "ми розташували чотири бойові групи в трьох країнах Балтії, їх метою є стримування, щоб Росія не перейшла кордон і не спонукала до подій, що тягнуть за собою виконання Статті 5. Це добре спрацьовує. Є ще операції, щоб переконатись, що Росія не буде нічого робити в межах НАТО і стримування працює", - наголосив посадовець.

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