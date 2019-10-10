Ердоган погрожує наводнити Європу біженцями, якщо та називатиме операцію Туреччини в Сирії "вторгненням"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна може наводнити Європу сирійськими біженцями. Ми можемо "просто відчинити ворота і надіслати 3,6 мільйона сирійських біженців до Європи", якщо Європейський Союз буде ставитись до атаки Туреччини на Сирію, як до "вторгнення".

"Європейський Союзе, якщо ви назвете цю операцію … вторгненням, ми можемо просто відкрити ворота і надіслати 3,6 мільйона сирійських біженців до Європи", - цитує слова Ердогана Fox News з посиланням на повідомлення Middle East Eye.

Ердоган в середу оголосив про початок наступальних дій турецьких військових в Сирії проти курдів. Туреччина заявляє, що їхні військові сили захопили кілька цілей та знищили десятки курдських бійців. Десятки тисяч людей були змушені втікати зі своїх домівок.

Європейський Союз закликав Туреччину припинити військову операцію, повідомляє АР. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав Туреччину та інших "діяти стримано і зупинити операцію, яка вже розпочалась".

Він також визнав, що Туреччина має обґрунтоване занепокоєння стосовно безпеки на кордоні, але відзначив: "Якщо турецький план включає створення так званої зони безпеки, не очікуйте, що Європейський Союз буде за це платити".

ЄС наразі сплачує Туреччині 6 мільярдів євро, щоб допомогти країні подолати кризу, спричинену сирійськими біженцями, а Туреччина, натомість, утримує мігрантів від переміщення до Європи. Однак, Анкара хоче отримати більше грошей, через побоювання наступного напливу сирійських біженців, пише АР.

Курди відігравали важливу роль в якості союзників США у протистоянні Ісламській державі. Президент США Дональд Трамп відмежувався від турецької наступальної операції проти курдів у Сирії.

"Сьогодні зранку Туреччина, член НАТО, вторглась до Сирії. Сполучені Штати не підтримують цей напад і чітко зазначили Туреччині, що ця операція - погана ідея", - йдеться у заяві Трампа, оприлюдненій Білим домом у середу.

Наступ Туреччини після виведення американських військ не був несподіванкою. Про свій намір витіснити підтримувані США курдські сили із прикордонних районів Ердоган оголошував неодноразово. У середу Трамп пообіцяв, що знищить турецьку економіку, якщо її військові сили нанесуть шкоду цивільному населенню та релігійним меншинам, але наполіг, що США мають залишатися осторонь конфлікту між турками та курдами

"Вони воюють один із одним століттями. Вони воювали сотні років, це так довго тривало. Нас залучили до цієї битви, ми втрутилися. Це мало тривати 30 днів, а ми там були багато-багато років", - заявив президент США.

"Курди воюють за свою землю. Ви маєте це розуміти. Хтось написав дуже потужну статтю сьогодні. Вони нам не допомогли під час Другої світової війни. Битва за Нормандію, наприклад. Він згадує назви різних битв. Їх там не було. А тепер вони нам допомагають з їхньою землею. І це відрізняється. На додаток до цього ми витратили величезну кількість грошей, допомагаючи курдам із амуніцією, зброєю, грошима. Але разом із тим ми любимо курдів", - додав він.

ЄС, НАТО та лідери арабських держав, а також правозахисні організації, засудили турецький наступ і попереджають Анкару не посилювати і без того потужну гуманітарну кризу. У Туреччині проживає близько чотирьох мільйонів сирійських біженців. Ердоган говорить, що настав час їм повертатися до дому.

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