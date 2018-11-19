Нардеп Найєм розповів ЗМІ США про відродження "Партії Регіонів"

Американське видання The Daily Beast у матеріалі "Що робити, коли вкрали вашу революцію? Відповідь з України" наводить слова народного депутата України Мустафа Найєм про відродження в Україні проросійських сил, загрозу отримання ними контролю над апаратом безпеки, виконавчою владою, та можливість знищення проросійськими силами цілей, які ставились на Євромайдані.

"Президент Порошенко дозволяє проросійським силам відновити стару "Партію Регіонів", яка перебувала при владі. Якщо ми не зупинимо їх, вони отримають контроль над апаратом безпеки, виконавчою владою, виграють до 100 місць на парламентських виборах наступного жовтня та знищать порядок денний, який ми мали на Майдані", - наводить слова Найєма американське видання.

У ході інтерв'ю Найєм також заявив, що Петро Порошенко майже нічого не робить, щоб зупинити Віктора Медведчука, та відзначив, що Україні потрібна не революція, а еволюція.

Коментар політика звучить на фоні останніх даних опитування громадської думки від "Міжнародного республіканського інституту", які вказують, що чинний президент України поступається за популярністю колишньому прем'єр міністр України Юлії Тимошенко, відстаючи від неї майже на 10 відсотків.

Як вказують результати опитування, якби президентські вибори призначені на 31 березня 2019-го року відбулися у суботу, Юлію Тимошенко підтримали би 17% респондентів, а її найближчих конкурентів Петра Порошенка та Юрія Зеленського - по 10%

Раніше у жовтні президент України розкритикував попередню владу в Україні в період з 2007-го по 2013-й роки (до цього періоду входить президентство Віктора Ющенка та Віктора Януковича, та прем'єрство Юлії Тимошенко та Миколи Азарова - прим. ГА).

" Найбільше нахапалися кредитів саме ті політичні сили, які сьогодні найголосніше "захищають" простий люд 54 млрд доларів – ось загальна боргова спадщина, яку нагуляли сьогоднішні "правдоборці" у 2007-2013 роках, коли були владою відповідні політичні сили", - писав президент на своїй сторінці у Twitter.

У травні президент України відзначив, що його влада зуміла стабілізувати України попри пророцтва про дефолт та розпад від критиків.

"Чотири роки тому, коли в Україні відбувалися президентські вибори, нам пророкували дефолт, розпад країни, словом – національну катастрофу і небуття. Але Україна вижила, піднялася і рушила вперед! " - заявляв Петро Порошенко.

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