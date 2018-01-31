Такі, як "Національні дружини", в Україні не відповідають перед законом - представник Freedom House

Ми вже бачили це в Україні - групи людей, які на вулицях на громадських заходах здійснюють напади, або утискають групи етнічних, релігійних меншин, ЛГБТ групи, активістів феміністичних організацій

Риторика ГО "Національні дружини" про "Український порядок" може швидко перетворитись на насильницькі дії проти меншин. Таке застереження у коментарі Українській службі "Голосу Америки" заявив Метью Шааф, директор українського офісу "Дому Свободи", міжнародної правозахисної неурядової організації, яка займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини.

ГО "Національні дружини" минулої неділі провели у Києві марш присяги кількохсот активістів. ГО пов'язане з полком "Азов" та партією "Національний корпус".

"Нас багато. Ми не боїмося застосувати силу, аби встановити на вулицях Український порядок!", - заявили "Національні дружини" у соцмережах.

Ми усі бачимо, що зараз відбувається. Кримінал у країні на такому рівні, що люди не можуть спокійно виходити на вулицю, чи думають про те, як правильно пройти

У середу на прес-конференції у Києві голова "Національних дружин" Ігор Бобер розповів, що організація створена з метою "наведення порядку на вулицях".

"Ми усі бачимо, що зараз відбувається. Кримінал у країні на такому рівні, що люди не можуть спокійно виходити на вулицю, чи думають про те, як правильно пройти. Таких ситуацій у нас зараз багато", - розповів Бобер.

Іншими пріоритетами ГО він назвав роботу із молоддю, здоровий спосіб життя та ін.

Між тим директор українського офісу "Дому Свободи" Метью Шааф, спілкуючись із "Голосом Америки", відзначив, що хоча конкретно про "Національні дружини" поки немає достатньо інформації, та риторика, яку сповідає ця організація, часто супроводжує групи, які реально діють насильницькими методами.

"Насправді ж в Україні, інших країнах чимало груп та осіб, які заявляють, що будуть забезпечувати "Український порядок", чи якийсь "Слов'янський порядок", традиційні цінності. Все це не нове, як і заяви, що вони готові застосовувати силу. Не є чимось новим і те, що люди готові виходити на вулицю і діяти силовими методами, щоб захищати своє бачення "традиційних цінностей", чи інших розмитих слоганів. Ми вже бачили це в Україні - групи людей, які на вулицях на громадських заходах здійснюють напади, або утискають групи етнічних, релігійних меншин, ЛГБТ групи, активістів феміністичних організацій та інших людей", - розповів Шааф.

Представник "Дому Свободи" назвав реальною проблемою те, що подібним групам в Україні не доводиться нести відповідальність за використання сили.

"Загалом цим людям не доводиться відповідати за такі дії. Саме це і турбує нас у даному випадку - що ми маємо справу із черговою групою людей, які заявляють, що беруть закон чи порядок до своїх рук і невідомо, що вони будуть робити. Досвід підказує, що така риторика може дуже швидко перетворитись на дії з цілком реальними наслідками для членів суспільства. Саме це нас і непокоїть" - розповів Шааф.

Загалом цим людям не доводиться відповідати за такі дії. Саме це і турбує нас у даному випадку

Представник "Дому Сводоби" також звернув увагу на випадки, коли в Україні не були покарані конкретні особи та організації за погрози застосування фізичного насильства щодо представників меншин та подальше насильство щодо них.

"Голос Америки" вже писав про занепокоєння західних спостерігачів та медіа театралізованими заходами "Національних дружин" у Києві.

"Сотні неонацистів пройшли столицею України, Києвом, де стільки зусиль доклали, щоб переконати, що українські неонацисти є вигадкою російської пропаганди. Уряд реально повинен розібратись з ситуацією", - заявив зокрема авторитетний дослідник російських мереж впливу у Європі та крайньоправих політичних рухів Антон Шеховцов, експерт дослідницького інституту Institute for Human Sciences (Австрія).

При цьому Антон Шеховцов наголосив, що голова МВС Арсен Аваков особисто відіграв роль у піднесенні неонацистських рухів в Україні, а МВС підтримує крайньоправі угрупування.

"Конкретно МВС України, очолюване Аваковим, який багато зробив для піднесення неонацистського руху в Україні, підтримує крайньоправі угрупування", - пише Шеховцов.

Я, як міністр, не дозволю, щоб були паралельні структури, які намагаються на вулицях поводитися як альтернативні мілітарні формування

Сам Аваков цього тижня заявив, що «Національні дружини» можуть існувати як громадянські організації, і ніяких мілітарних рухів в Україні не може бути.

«Я, як міністр, не дозволю, щоб були паралельні структури, які намагаються на вулицях поводитися як альтернативні мілітарні формування», – сказав міністр, якого цитує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Він зазначив, що в Україні «суспільні рухи можуть бути якими завгодно, але тільки не виходити за межі закону».

Міністерство внутрішніх справ копіює російську практику інкорпорації самовправних "козачих" груп, які по суті є фасадом організованої злочинності, до правоохоронних структур

Відомий оглядач-міжнародник Леонід Рагозін, як і Шеховцов пов'язує "Національні дружини" із української владою. Він заявив, що "Національні дружини" є мавпуванням досвіду російської влади, яка використовувала у якості інструменту силового впливу різноманітні козачі підрозділи та ін.

"Міністерство внутрішніх справ копіює російську практику інкорпорації самовправних "козачих" груп, які по суті є фасадом організованої злочинності, до правоохоронних структур. Про таке попереджали ще у романі "Механічний апельсин", - твітує Рагозін.

Низка експертів висловлювала думку, що "Національні дружини" є радше ПіАр проектом. Між тим українські ЗМІ днями повідомили, що активісти "Національних дружин" вже створили прецедент тиску на народних обранців у Черкасах у ході голосування.

"Депутати міської ради Черкас з п’ятої спроби та під "пильним оком" громадських активістів і «Національної дружини» ухвалили бюджет міста на 2018 рік", - повідомляє "5-й канал".

Активісти "Національних дружин" вже створили прецедент тиску на народних обранців у Черкасах у ході голосування

Це ЗМІ відзначає, що громадські активісти та АТОвці "не випускали депутатів з сесійної зали".

Так у Кременчуці на Полтавщині також стався конфлікт між представниками громадської "Національної дружини" та правоохоронцями.

ЗМІ та українська громадськість активно цікавить питання про джерела фінансування ГО. З даного приводу від "Національних дружин" та прилеглих до сил структур полку "Азов" надходить суперечлива інформація.

У "Національних дружинах" розповіли "Громадському радіо", що фінансуються із допомогою членських внесків і жодна політична сила не є для них авторитетом. Раніше ж у коментарі «Громадському радіо» речник політичної партії «Національний корпус» Роман Чернишов, яка влаштувала присягу 600 дружинників 28 січня, заявив, що дружинників фінансує український бізнес.

«Є єдиний азовський рух, куди входять багато організацій, є політична партія «Нацкорпус», і багато громадських організацій і фондів. І нас підтримують багато людей, багато представників бізнесу з усієї України. І пошиття форми це насправді дуже недорого. Це було оптове замовлення пошиття таких курток. Літній варіант — це футболки для Національних дружин, зимовий – це шапки і куртки. Ну і в окремих частин Нацдружин є ще чорна форма», — розповів речник Нацкорпусу.

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