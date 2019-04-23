Байден у четвер оголосить, що іде у президенти США - ЗМІ

Колишній віце-президент США 76-річний Джо Байден у четвер планує оголосити, що буде брати участь у президентських виборах у США 2020-го року. Про це повідомляють NBC News. У рік виборів Байдену виповниться 78 років.

Тривалий час Байден лідирував в опитуваннях серед демократичних виборців щодо кандидатури майбутнього президента. На його позицію вплинула низка заяв жінок, які звернули увагу на неналежну поведінку Байдена, який, за їхніми словами, без запрошення обнімав їх, торкався тощо. При цьому жінки звертали увагу, що поведінка Байдена була недоречною і викликала у них дискомфорт, але не здавалась сексуальною за тоном.

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