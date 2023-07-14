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$300 млн для України. Палата представників погодила законопроект про Оборонний бюджет США-2024, далі Сенат
У п'ятницю 12 липня Палата Представників Конгресу США проголосувала за проект оборонного бюджету США на 2024-й рік. Розгляд оборонного бюджету в Сенаті вже заплановано на вівторок, 18 липня.
У четвер Палата Представників засідала майже до опівночі розглядаючи 200 поправок. Республіканцям вдалось домогтись затвердження низки пропозицій, з якими категорично не погоджуються демократи. Зокрема, щодо расових та гендерних питань, а також щодо політики Пентагону стосовно абортів.
Водночас, п’ять поправок, які вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, не набрали голосів. Зокрема, відхилили поправку республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка вимагала прибрати $300 мільйонів для України із оборонного бюджету: 89 "за"-358-"проти". Провалилася і поправка республіканця Метта Гетца, який вимагав відмінити всю безпекову допомогу Україні: 70 "за" -358- "проти".
На продовження сприяння безпеці України у 2024-му році закладено 300$ мільйонів доларів. Це рівноцінно сумі яку запитувала адміністрація Байдена, але водночас на 500$ мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року
Як в проекті оборонного бюджету Палати Представників, так і у відповідному проекті Сенату на продовження сприяння безпеці України у 2024-му році закладено 300$ мільйонів доларів. Це рівноцінно сумі яку запитувала адміністрація Байдена, але водночас на 500$ мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді, в рамках оборонного бюджету США, Україні виділили 800$ мільйонів (тоді Конгрес збільшив суму в 300$ млн, яку запропонувала адміністрація. ред.)
Цього року, демократ Джаред Голден, зі штату Мейн намагався внести поправку, щодо збільшення запропонованої допомоги Україні в Оборонному бюджеті США-2024, на 500$ мільйонів, так щоб фінальна сума відповідала минулорічній. Але ця пропозиція не пройшла комітет Палати Представників з питань збройних сил, - 28-м - за, 31-н проти.
Водночас, у повну версію проекту оборонного бюджету Палати Представників, до якого нині розглядають поправки в залі засідань, комітети додали пропозицію республіканця Мета Гейтса про додаткового спеціального інспектора (за зразком інспектора з питань відновлення Афганістану ред.), який перевірятиме допомогу, що надходить в Україну. Нагадаємо, що Міноборони США, Агентство США з міжнародного розвитку та Держдеп вже мають аналогічних інспекторів, які ведуть відповідні перевірки, а також звітують у Конгресі.
Наголосили тому, що відповідні інспектори вже діють, і в Білому Домі. В офіційній заяві від 10-го липня адміністрація повідомила законодавцям, що виступає проти положення про нового спецінспектора для України.
"Спеціальний інспектор від Міноборони а також Управління звітності уряду наразі проводять численні розслідування щодо кожного аспекту цієї допомоги. Зокрема, на вимогу Конгресу, вже проводиться оцінка процесів Міноборони щодо покращення безпекових перевірок кінцевого використання вже доставленої допомоги", - йдеться у заяві.
Згідно із поправкою про спецінспектора, адміністрація президента США також повинна надавати публічний звіт, щодо військової та невійськової допомоги наданої Україні.
"Не пізніше, ніж через 30 днів після дати набрання чинності цим Законом, Президент, діючи через Міністра оборони та Державного секретаря, має опублікувати вичерпний звіт про суми, виділені або іншим чином надані Сполученими Штатами для військової та невійськової підтримки України на загальнодоступному сайті Уряду США", - йдеться в розділі 1222 про призначення спеціального інспектора.
Прописані й інші форми звітування, щодо допомоги наданої Україні, як зі сторони США так і зі сторони інших союзників та партнерів. Зокрема, у розділі 1225 йдеться, що "міністр оборони США має подавати конгресовим комітетам з питань оборони план заохочення збільшення загальних внесків країн-союзників".
Розділ 1224 закликає продовжити дію закону про ленд-ліз для України прийнятого у 2022-му, як мінімум іще на один рік, до кінця 2024. Своєю чергою, в проекті оборонного бюджету Сенату також прописано, що загальна підтримка України має бути продовжена щонайменше до 2027-го року.
Окремі кошти прописані на дослідження потенціалу для створення центру передового досвіду України з лікування черепно-мозкових травм та пошкодження кінцівок та ампутацій отриманих в наслідок російської агресії.
В документі також йдеться, що підрозділи Міноборони США мають вивчати та переймати досвід війни в Україні.
Щодо питань, які стосуються Росії, Європи та НАТО, - то в законопроекті є заява про політику щодо акту НАТО-Росія. Так, у пункті 1231 йдеться: "Згідно з політикою США угода під назвою «Основний акт про взаємні відносини, співпрацю та безпеку між НАТО і РФ», укладена в Парижі 27 травня 1997 року, не забороняє встановлення постійної присутності Збройних сил Сполучених Штатів у Європі та не обмежує будь-яким чином розгортання Збройних сил США чи сил НАТО".
В документі також прописана стратегія зменшення впливу та діяльності російської державної корпорації з атомної енергетики "Росатом" та заборона на укладення контрактів з особами, які ведуть ділові операції з урядом РФ або російською енергетикою.
В пункті про Балтійську ініціативу безпеки, сказано наступне: "Конгрес вважає, що— підтримка та посилення безпеки балтійських держав Естонії, Латвії та Литви відповідає інтересам нацбезпеки Сполучених Штатів. США та країни Балтії є лідерами в місії захисту незалежності та демократії від агресії та сприяння стабільності і безпеки в рамках НАТО".
Традиційно, Міноборони США прописує план необхідних витрат та потреб у сфері оборони на кожен наступний рік. Пізніше Палата Представників та Сенат створюють власні законопроекти оборонного бюджету, які після розгляду комітетів виносять на фінальне голосування в залі засідань. Спочатку голосує Палата Представників, а потім Сенат. Згодом остаточна версія узгоджується і передається на підпис президенту.
Відтак, в проекті Сенату загальна сума оборонного бюджету становить понад 886$ мільярдів доларів, а в проекті Палати Представників 874$ мільярдів доларів. Нагадаємо, що минулого року оборонний бюджет США становив 858$ млрд.
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- Голос Америки
"Хай росіяни про це дізнаються першими" - американці про те, коли касетні боєприпаси застосують на полі бою в Україні
Поставлені США касетні боєприпаси потрапили в Україну швидко, відразу після оголошення про це рішення, тому що на той час вони вже перебували в Європі. Про це виданню CNN заявив американський чиновник.
На питання, коли ці боєприпаси почнуть використовувати в бою, чиновник відповів: “Ми вирішили дозволити росіянам першими про це дізнатися”.
Напередодні, 13 липня, Пентагон підтвердив, що касетні боєприпаси вже в Україні. Цього ж дня український генерал Тарнавський в інтерв’ю CNN також повідомив, що ці боєприпаси вже в Україні, але ще не використовувались в бою. За його словами, ці касетні бомби можуть “радикально змінити” ситуацію на полі бою.
Касетні боєприпаси заборонені у понад 100 країнах світу. Навіть рішення Адміністрації президента Байдена сприймається у США неоднозначно. Зокрема, у Конгресі частина законодавців критикує його, частина - підтримує.
“Понад 120 країн – учасники конвенції щодо касетних боєприпасів, яка забороняє використання, виробництво, передачу і зберігання цієї зброї, включно із більшістю союзників США по НАТО. І це дуже важливо. Я хочу нагадати, що Україна – не член НАТО. Що далі? Хімічна чи біологічна зброя? Ядерна зброя? Це – ескалація війни, і це не має бути у законі нашої країни про фінансування міністерства оборони”, - заявила у четвер, 13 липня, конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Ґрін.
“Реальність така, що Україні потрібні ці боєприпаси. Поки Захід не має змоги повністю забезпечити воєнні потреби України, ці боєприпаси заповнять прогалини, забезпечать успішний український контрнаступ, і гарантуватимуть, що українці не залишаться беззахисними. Мета – дати Україні усі необхідні інструменти, аби швидко завершити цю війну. Затяжна війна згубить більше життів і дозволить Путіну здійснити більше воєнних злочинів. Пане спікере, я був у Бучі, стояв там, де були скоєні деякі з цих злочинів. І, зрештою, ця поправка була внесена НЕ через турботу про цивільне населення. Ні, ця поправка існує, тому що дуже невелика кількість законодавців з іншого боку, здається, не проти, щоб росіяни перемогли. У такому разі ми б стали свідками падіння демократії та зростання авторитаризму. Щоб забезпечити українську перемогу, ми повинні продовжувати ухвалювати ці дуже складні рішення, які покладуть край цій війні та, зрештою, врятують життя”, - наголосив Майк Квіґлі, конгресмен-демократ.
7 липня Сполучені Штати заявили, що постачатимуть Києву касетні боєприпаси в рамках нового пакету заходів безпеки на суму 800 мільйонів доларів США, завдяки якому загальна військова допомога США сягне понад 40 мільярдів доларів з початку вторгнення Росії в Україну.
- Голос Америки
США наполягають на продовженні Чорноморської зернової ініціативи, Стамбул і Москва поширюють суперечливі заяви
Державний секретар США Ентоні Блінкен наполягає на тому, щоб Росія продовжила угоду щодо експорту зерна із України, яка закінчується наступного тижня. Блінкен застеріг, що інакше постраждають країни, що розвиваються.
Блінкен, який перебуває з візитом в індонезійській Джакарті, сказав журналістам: “Якщо Москва виконає свою погрозу [про вихід з угоди, - ред.], то країни, що розвиваються, заплатять свою ціну, у тому числі – буквально підвищенням цін на продовольство, а також дефіцитом їжі”.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час прес-конференції в Стамбулі запевнив, що і Туреччина, і Росія погоджуються, що Чорноморську зернову угоду “слід продовжити”.
Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив впевненість Ердогана, що Росія готова до продовження угоди. “Ніяких заяв щодо цього ми не робили”, - цитує Пєскова агенція Інтерфакс.
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш своєю чергою запропонував Путіну продовжити Чорноморську зернову угоду в обмін на сприяння в експорті російських продуктів та міндобрив, про що надіслав відповідного листа.
“Я сподіваюся, що цим листом і спільними зусиллями – нашими і Росії – зерновий коридор буде розширено”, – додав Ердоган.
Попередній термін дії угоди закінчується в понеділок. У четвер Путін заявив, що Росія може вийти з Чорноморської зернової угоди, якщо її вимоги не будуть виконані. Ключовою вимогою Росії залишається відновлення доступу до міжнародних платіжних механізмів, які зараз недоступні російським банкам через міжнародні санкції.
"Народний ленд-ліз" – як громада у Нью-Йорку налагодила регулярну допомогу для українських військових. Відео
Дрони, індивідуальне спорядження й засоби тактичної медицини українським військовикам регулярно відправляють американські волонтери. Для швидшої доставки цієї допомоги - громада у Нью-Йорку налагодила власну логістичну систему. Деталі - в сюжеті Ірини Соломко та Павла Терехова.
- Голос Америки
Байден схвалив мобілізацію 3000 резервістів для Сил США в Європі
Президент США Джо Байден видав наказ, яким схвалив мобілізацію до трьох тисяч резервістів Збройних сил США для зміцнення операції "Атлантична рішучість" Європейського командування США.
Цей наказ "підтверджує непохитну підтримку та відданість захисту східного флангу НАТО на тлі незаконної на неспровокованої війни Росії проти України", - заявив пресі директор з операцій Об'єднаних штабів США генерал-лейтенант Даглас Сімс.
Він підкреслив, що ці сили не означатимуть збільшення загальної присутності військових США в Європі.
Речник Європейського командування сил США капітан ВМС Білл Спікс у своїй заяві підкреслив, що нові повноваження забезпечать "довгострокову стійкість командування сил США в Європі та продовження підвищеного рівня присутності та діяльності. Це не змінить теперішній рівень розміщення сил в Європі".
Це важкі бої в дуже складних умовах, під обстрілами і справді, якщо взяти це до уваги, то йдеться про щось досить визначнеДаглас Сімс
Під час спілкування з пресою в четвер Сімс відзначив прогрес українського контрнаступу, який відбувається в надзвичайно складних умовах.
Українській військові, зазначив посадовець, використовують нове обладнання посеред жорстоких боїв, під обстрілами, долаючи мінні поля.
"Коли вони здобувають сотні метрів в день, може подекуди кілометр в день, вони це роблять зі значною витратою зусиль", - заявив посадовець.
"Це важкі бої в дуже складних умовах, під обстрілами і, справді, якщо взяти це до уваги, то це достатньо визначне", - додав він.
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