$300 млн для України. Палата представників погодила законопроект про Оборонний бюджет США-2024, далі Сенат

У п'ятницю 12 липня Палата Представників Конгресу США проголосувала за проект оборонного бюджету США на 2024-й рік. Розгляд оборонного бюджету в Сенаті вже заплановано на вівторок, 18 липня.

У четвер Палата Представників засідала майже до опівночі розглядаючи 200 поправок. Республіканцям вдалось домогтись затвердження низки пропозицій, з якими категорично не погоджуються демократи. Зокрема, щодо расових та гендерних питань, а також щодо політики Пентагону стосовно абортів.

Водночас, п’ять поправок, які вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, не набрали голосів. Зокрема, відхилили поправку республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка вимагала прибрати $300 мільйонів для України із оборонного бюджету: 89 "за"-358-"проти". Провалилася і поправка республіканця Метта Гетца, який вимагав відмінити всю безпекову допомогу Україні: 70 "за" -358- "проти".

На продовження сприяння безпеці України у 2024-му році закладено 300$ мільйонів доларів. Це рівноцінно сумі яку запитувала адміністрація Байдена, але водночас на 500$ мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року

Як в проекті оборонного бюджету Палати Представників, так і у відповідному проекті Сенату на продовження сприяння безпеці України у 2024-му році закладено 300$ мільйонів доларів. Це рівноцінно сумі яку запитувала адміністрація Байдена, але водночас на 500$ мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді, в рамках оборонного бюджету США, Україні виділили 800$ мільйонів (тоді Конгрес збільшив суму в 300$ млн, яку запропонувала адміністрація. ред.)

Цього року, демократ Джаред Голден, зі штату Мейн намагався внести поправку, щодо збільшення запропонованої допомоги Україні в Оборонному бюджеті США-2024, на 500$ мільйонів, так щоб фінальна сума відповідала минулорічній. Але ця пропозиція не пройшла комітет Палати Представників з питань збройних сил, - 28-м - за, 31-н проти.

Водночас, у повну версію проекту оборонного бюджету Палати Представників, до якого нині розглядають поправки в залі засідань, комітети додали пропозицію республіканця Мета Гейтса про додаткового спеціального інспектора (за зразком інспектора з питань відновлення Афганістану ред.), який перевірятиме допомогу, що надходить в Україну. Нагадаємо, що Міноборони США, Агентство США з міжнародного розвитку та Держдеп вже мають аналогічних інспекторів, які ведуть відповідні перевірки, а також звітують у Конгресі.

Наголосили тому, що відповідні інспектори вже діють, і в Білому Домі. В офіційній заяві від 10-го липня адміністрація повідомила законодавцям, що виступає проти положення про нового спецінспектора для України.

"Спеціальний інспектор від Міноборони а також Управління звітності уряду наразі проводять численні розслідування щодо кожного аспекту цієї допомоги. Зокрема, на вимогу Конгресу, вже проводиться оцінка процесів Міноборони щодо покращення безпекових перевірок кінцевого використання вже доставленої допомоги", - йдеться у заяві.

Згідно із поправкою про спецінспектора, адміністрація президента США також повинна надавати публічний звіт, щодо військової та невійськової допомоги наданої Україні.

"Не пізніше, ніж через 30 днів після дати набрання чинності цим Законом, Президент, діючи через Міністра оборони та Державного секретаря, має опублікувати вичерпний звіт про суми, виділені або іншим чином надані Сполученими Штатами для військової та невійськової підтримки України на загальнодоступному сайті Уряду США", - йдеться в розділі 1222 про призначення спеціального інспектора.

Прописані й інші форми звітування, щодо допомоги наданої Україні, як зі сторони США так і зі сторони інших союзників та партнерів. Зокрема, у розділі 1225 йдеться, що "міністр оборони США має подавати конгресовим комітетам з питань оборони план заохочення збільшення загальних внесків країн-союзників".

Розділ 1224 закликає продовжити дію закону про ленд-ліз для України прийнятого у 2022-му, як мінімум іще на один рік, до кінця 2024. Своєю чергою, в проекті оборонного бюджету Сенату також прописано, що загальна підтримка України має бути продовжена щонайменше до 2027-го року.

Окремі кошти прописані на дослідження потенціалу для створення центру передового досвіду України з лікування черепно-мозкових травм та пошкодження кінцівок та ампутацій отриманих в наслідок російської агресії.

В документі також йдеться, що підрозділи Міноборони США мають вивчати та переймати досвід війни в Україні.

Щодо питань, які стосуються Росії, Європи та НАТО, - то в законопроекті є заява про політику щодо акту НАТО-Росія. Так, у пункті 1231 йдеться: "Згідно з політикою США угода під назвою «Основний акт про взаємні відносини, співпрацю та безпеку між НАТО і РФ», укладена в Парижі 27 травня 1997 року, не забороняє встановлення постійної присутності Збройних сил Сполучених Штатів у Європі та не обмежує будь-яким чином розгортання Збройних сил США чи сил НАТО".

В документі також прописана стратегія зменшення впливу та діяльності російської державної корпорації з атомної енергетики "Росатом" та заборона на укладення контрактів з особами, які ведуть ділові операції з урядом РФ або російською енергетикою.

В пункті про Балтійську ініціативу безпеки, сказано наступне: "Конгрес вважає, що— підтримка та посилення безпеки балтійських держав Естонії, Латвії та Литви відповідає інтересам нацбезпеки Сполучених Штатів. США та країни Балтії є лідерами в місії захисту незалежності та демократії від агресії та сприяння стабільності і безпеки в рамках НАТО".

Традиційно, Міноборони США прописує план необхідних витрат та потреб у сфері оборони на кожен наступний рік. Пізніше Палата Представників та Сенат створюють власні законопроекти оборонного бюджету, які після розгляду комітетів виносять на фінальне голосування в залі засідань. Спочатку голосує Палата Представників, а потім Сенат. Згодом остаточна версія узгоджується і передається на підпис президенту.

Відтак, в проекті Сенату загальна сума оборонного бюджету становить понад 886$ мільярдів доларів, а в проекті Палати Представників 874$ мільярдів доларів. Нагадаємо, що минулого року оборонний бюджет США становив 858$ млрд.