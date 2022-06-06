У Росії діє жорстка цензура, навіть слово «війна» – під забороною, речник Держдепу

Сполучені Штати не позбавляли акредитації в Америці жодного російського журналіста, з тих, що вже працюють у США, та продовжують видавати візи кваліфікованим російським журналістам, заявив у понеділок Нед Прайс, речник Державного департаменту США. Він додав, що Кремль проводить «повномасштабний наступ на свободу слова, доступ до інформації та правди».

Як приклад цензури Нед Прайс навів заборону в Росії вживати слово «війна» щодо нападу Російської федерації на Україну. «Для цього не існує іншого слова, ніж цензура», – сказав Прайс. Він додав, що дії США і Росії не можна порівнювати.

«Російський уряд засадничо та свідомо зневажає поняття вільної преси. Як свідчення можна навести той факт, що вони блокують кожен незалежний засіб масової інформації в їхній країні, погрожують професійним журналістам просто за те, що вони роблять свою роботу. Їхнє намагання ізолювати російську громадськість від будь-якої закордонної інформації лише ілюструє крихкість та непереконливість наративу російського уряду», – заявив Прайс.

Він нагадав, що минулого місяця Адміністрація США запровадила санкції щодо трьох російських телеканалів – Першого каналу, НТВ та телеканалу «Росії-1», які належать державі повністю чи частково та контролюються нею, і прибутки від роботи яких допомагають «фінансувати війну президента Путіна». При цьому багато інших державних та недержавних каналів залишаються поза санкціями.

Також, за словами Прайса, керівники США продовжують взаємодіяти з представниками російських медіа, тому що «ми вважаємо життєво важливим для людей в Росії мати доступ до інформації». Він навів приклад інтерв’ю, яке дав російському державному інформаційному агентству ТАСС посол США у Москві Джон Салліван.

У понеділок агентство Рейтерс з посиланням на російське інформаційне агентство "Інтерфакс" повідомило, що у Росії вчергове оштрафували фінансовану США телекомпанію Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). Російський суд визнав Радіо Свобода, визнане в Росії «іноземним агентом», винним у тому, що американський мовник відмовився видаляти повідомлення, які включали підрахунок загиблих серед цивільного населення та російських військовослужбовців, а також “екстремістські заяви про росіян".

Суд зобов’язав корпорацію виплатити на 325 тисяч доларів штрафу. Через штрафи, накладені на Радіо Свобода раніше, у березні організація заявила, що призупиняє діяльність у Росії після того, як її оголосили банкрутом. Медіа корпорація продовжила висвітлення Росії з-за кордону.

У статті використано інформацію агентства Рейтерс.