У Москві оштрафували Радіо Свобода, погрожують позбавити акредитації інші іноземні ЗМІ - Рейтерс

У Росії на 325 тисяч доларів оштрафували фінансовану США телекомпанію Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) за те, що вона не видалила те, що Москва називає «фейковими» новинами, повідомляє агентство Рейтерс з посиланням на російське інформаційне агентство "Інтерфакс".

Як повідомляє "Інтерфакс", Радіо Свобода відмовилося видаляти повідомлення, які включали підрахунок загиблих серед цивільного населення та російських військовослужбовців, "а також екстремістські заяви про росіян".

На Радіо Свобода накладалися штрафи і раніше. У березні організація заявила, що призупиняє діяльність у Росії після того, як її оголосили банкрутом, і продовжило висвітлення Росії з-за кордону. Росія не оголошує даних про свої втрати на війні в Україні.

Того ж дня, повідомляє Рейтерс, Росія попередила американські новинні організації, що вони ризикують бути позбавленими акредитації, мовляв, у відповідь на дії американської влади відносно російських ЗМІ. Минулого тижня речниця МЗС Росії Марія Захарова оголосила, що викликає керівників американських ЗМІ, щоб повідомити про «найжорсткіші заходи» у відповідь на «ворожість», з якою, за її словами, стикаються представники російських ЗМІ у США, повідомляє агентство.

За словами трьох джерел Рейтерс, знайомих з перебігом зустрічі, у понеділок «Захарова говорила про труднощі, з якими стикаються російські журналісти в США, включаючи проблеми із продовженням віз, заблоковані банківські рахунки та передбачувані переслідування з боку американських спецслужб».

Вона сказала, що Росія може створити труднощі для американських журналістів, які працюють в Росії, із візами, акредитацією та рахунками в банках. За повідомленням російського державного агентства РІА, у зустрічі брали участь представники The Wall Street Journal, CNN, Associated Press, NPR та Alhurra TV.

США запровадило санкції проти деяких державних російських телеканалів за поширення дезінформації. У березні у Росії було запроваджено кримінальну відповідальність за поширення, як йдеться в законі, свідомо «фальшивих» новин про дії збройних сил РФ, терміном до 15 років. Це спонукало деякі, але не всі, західні ЗМІ відкликати своїх журналістів із Росії.

У статті використано матеріали Рейтерс.