Актуально
Росія використовує у війні в Україні снаряди 40-річної давнини - Пентагон
Запаси зброї Росії значно виснажились, тож через це російська армія використовує для війни в Україні снаряди 40-річної давнини, що є ненадійними. Про це заявив неназваний високопосадовець Пентагону під час брифінгу у понеділок.
Високопосадовець заявив, що із темпами, якими росіяни використовують свою зброю для війни в Україні, повністю справні артилерійські та ракетні боєприпаси, ймовірно, у РФ можуть закінчитися на початку 2023 року.
"Таким чином, це, по суті, змушує російські сили робити вибір про те, які ризики вони готові прийняти з погляду підвищеної кількості відмов [техніки], непередбачуваної роботи й того, чи потребуватимуть ці застарілі боєприпаси будь-якого типу оновлення, що, звичайно, вимагає певного досвіду, - сказав представник американського Міноборони. - Тому, зрештою, за нашою оцінкою, Росія, російська армія, ймовірно, матиме труднощі з поповненням своїх запасів повністю справних артилерійських і ракетних боєприпасів через іноземних постачальників, збільшення внутрішнього виробництва та оновлення".
"Вони готові використовувати старі снаряди, частина з яких була вироблена понад 40 років тому. Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вилетять або що вибухнуть, коли приземляться", - сказав представник американського міноборони, додавши, що саме тому не дивно, що Москва звертається за боєприпасами до Ірану та Північної Кореї.
Нині видання The New York Times повідомило із посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, що для масованих ударів по енергетиці України Росія використовує ракети Х-55, які отримала від Києва у 1990-х роках у межах Будапештського меморандуму. За його словами, ці ракети виготовили у 1970-х роках для несення ядерної боєголовки.
У статті використано матеріали Reuters
Всі новини дня
Директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк: про російські атаки, роботу РАЕС та захист станції. Ексклюзивне інтерв'ю
Рівненська АЕС розташована лише за 60 кілометрів від кордону із Білоруссю. Місяць тому, після масованої російської ракетної атаки, РАЕС була змушена призупинити роботу, через серйозні пошкодження енергетичної системи України.
- Голос Америки
Мисткиня з Дніпра готує замовлення для книжкового клубу у США і збирає кошти на потреби ЗСУ. Відео
За даними соціологів, понад 95 відсотків українців довіряють Збройним силам, а від початку повномасштабного вторгнення понад 80 процентів з них жертвували кошти на користь військових. Одна з них –мисткиня з Дніпра. Нині рукодільниця готує велике замовлення для книжкового клубу із США.
Інтерв’ю з Френсісом Фукуямою: про можливі сценарії розвитку російської війни проти України. Відео
Україна зможе повернути Крим, за певних умов. Такий прогноз дає американський політолог, директор центру розвитку демократії у Стенфордському університеті Френсіс Фукуяма.
1 мільярд євро для України зібрали на конференції у Парижі
Під час міжнародної конференції для України у Парижі учасники пообіцяли виділити Києву сукупно понад 1 мільярд євро (1,05 мільярда доларів). Про це повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Вона повідомила, що ці кошти будуть розподілені між потребами на відновлення енергетичної мережі України, харчового сектору, водопостачання, медичної й транспортної галузі.
Виступаючи перед учасниками події, президент України Володимир Зеленський сказав, що Києву потрібно щонайменше 800 мільйонів євро термінової енергетичної допомоги взимку для відновлення знищеної російськими ударами цивільної інфраструктури. "Це суттєво. Але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні", - сказав Зеленський.
Раніше Голос Америки повідомляв, що нині у французькій столиці зібралися представники майже п’ятдесяти країн та десятків міжнародних організацій, щоб узгодити способи допомоги Україні в умовах російської агресії.
Виступаючи на конференції, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що російські удари, "відкрито націлені на українське населення та цивільну інфраструктуру [...], єдиною метою яких, як визнала Росія, було підірвати опір українського народу, є воєнними злочинами". "Вони, безсумнівно, порушують фундаментальні принципи гуманітарного права. Ці дії є неприйнятними й не залишаться безкарними. Я хочу чітко пояснити, що в цьому контексті Україна, яка є жертвою агресії, має визначитися щодо умов справедливого та сталого миру", - сказав Макрон.
Тим часом Сполучені Штати вже відправили Україні першу частину пакета допомоги з енергетичним обладнанням на суму близько 13 мільйонів доларів.
У статті використано матеріали Reuters
Форум