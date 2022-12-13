Росія використовує у війні в Україні снаряди 40-річної давнини - Пентагон

Запаси зброї Росії значно виснажились, тож через це російська армія використовує для війни в Україні снаряди 40-річної давнини, що є ненадійними. Про це заявив неназваний високопосадовець Пентагону під час брифінгу у понеділок.

Високопосадовець заявив, що із темпами, якими росіяни використовують свою зброю для війни в Україні, повністю справні артилерійські та ракетні боєприпаси, ймовірно, у РФ можуть закінчитися на початку 2023 року.

"Таким чином, це, по суті, змушує російські сили робити вибір про те, які ризики вони готові прийняти з погляду підвищеної кількості відмов [техніки], непередбачуваної роботи й того, чи потребуватимуть ці застарілі боєприпаси будь-якого типу оновлення, що, звичайно, вимагає певного досвіду, - сказав представник американського Міноборони. - Тому, зрештою, за нашою оцінкою, Росія, російська армія, ймовірно, матиме труднощі з поповненням своїх запасів повністю справних артилерійських і ракетних боєприпасів через іноземних постачальників, збільшення внутрішнього виробництва та оновлення".

"Вони готові використовувати старі снаряди, частина з яких була вироблена понад 40 років тому. Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вилетять або що вибухнуть, коли приземляться", - сказав представник американського міноборони, додавши, що саме тому не дивно, що Москва звертається за боєприпасами до Ірану та Північної Кореї.

Нині видання The New York Times повідомило із посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, що для масованих ударів по енергетиці України Росія використовує ракети Х-55, які отримала від Києва у 1990-х роках у межах Будапештського меморандуму. За його словами, ці ракети виготовили у 1970-х роках для несення ядерної боєголовки.

У статті використано матеріали Reuters