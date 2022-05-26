США не знімуть санкції з РФ за обіцянку розблокувати українські порти

"Ми не знімемо санкції у відповідь на пусті обіцянки, які ми постійно чуємо від Російської Федерації", - заявив речник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу в середу, 26 травня, у відповідь на прохання прокоментувати заяву Росії щодо деблокади українських портів у Чорному морі. Прайс скептично поставився до обіцянок Росії, зокрема через те, що "ця країна місяцями запевняла нас, що не має наміру проводити втогнення на територію сусіда і розв'язувати цю брутальну війну".

Як повідомляв Голос Америки, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко в середу заявив про готовність надати гуманітарний коридор для вивезення зерна з України, але пов'язав це із послабленням режиму західних санкцій. Він також вказав, що санкції погіршують продовольчу кризу в світі, бо хоча вони прямо не стосуються продуктів харчування та добрив, "виникають складнощі з оплатою поставок, страхуванням, доступу російських кораблів до іноземних портів".

Нед Прайс назвав заяви Росії про продовольчу безпеку "низкою брехні та дезінформації". "Незважаючи на ці заяви, - вказав Прайс. - Санкції США не призвели до зривів аграрного експорту з Росії. Факт полягає в тому, що санкції США розроблені так, щоб дозволити експорт аграрних товарів та добрив з Росії". Посадовець зауважив, що саме своєю війною Росія дестабілізує ринок продовольства в світі.

"Існує одна країна, яка повністю здатна покласти край цій кризі — і це Росія", - додав посадовець.

Як повідомляв Голос Америки, США та західні союзники обговорюють можливості організації "коридорів безпеки" для експорту зерна з України. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав міжнародну спільноту провести гуманітарну операцію з деблокади чорноморських портів.

Туреччина також проводить перемовини з Києвом та Москвою щодо створення коридору для експорту зерна з України, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від турецького посадовця.

В Україні ж скептично ставляться до можливості домовленості з Росією щодо деблокади. У своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "шантажем" такі заяви Росії і з жалем відзначив, що деякі країни допускають такий підхід. Кулеба також заявив, що Росії не можна довіряти, навіть якщо вона підпише гарантії безперешкодного проходження зерна через Чорне море.

Україна та Росія здійснюють третину світових поставок пшениці, Україна також є великим експортером кукурудзи, насіння соняшника та олії. Згідно з даними українського уряду, через блокування портів, в країні заблоковано більше 22 мільйонів тонн зерна.

"Бойові дії вже чинять опосередкований тиск на світові поставки зерна, - повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. - Хоча загроза морської блокади продовжує обмежувати доступ торгових кораблів до українських портів, дефіцит поставок, що виник в результаті, збільшить ціну багатьох важливих товарів".

Попри достатню увагу до проблеми, "остаточно глибину трагедії" ще не усвідомлено, сказав у коментарі Голосу Америки представник України в ООН Сергій Кислиця. Він закликав вирішити проблему розблокування українських портів впродовж наступних двох місяців, "щоб уникнути трагедії".

Про важливість забезпечити поставки зерна на світові ринки говорять у США. "Вимога вирішити це надходить з усього світу. Ця їжа має потрапити на ринки. І Росія має це чути голосно і чітко. Тому ми шукаємо засоби та механізми, за допомогою яких це можна зробити. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй дуже задіяний у цьому процесі", - заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Українського інституту Америки в Нью-Йорку минулого тижня.

Європейські країни прагнуть розширити можливості вивезення зерна з України залізницею, автомобільними та внутрішніми водними шляхами, але цього недостатньо для вивезення необхідних обсягів продовольства. Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказала депутатка Верховної Ради України Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка наразі перебуває в Давосі. Вона закликала надати Україні зброю для розблокування портів, адже, зауважила політикиня, дипломатичний шлях деблокади залежатиме від Росії і тому довіра до нього є невеликою.

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