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- Голос Америки
США не знімуть санкції з РФ за обіцянку розблокувати українські порти
"Ми не знімемо санкції у відповідь на пусті обіцянки, які ми постійно чуємо від Російської Федерації", - заявив речник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу в середу, 26 травня, у відповідь на прохання прокоментувати заяву Росії щодо деблокади українських портів у Чорному морі. Прайс скептично поставився до обіцянок Росії, зокрема через те, що "ця країна місяцями запевняла нас, що не має наміру проводити втогнення на територію сусіда і розв'язувати цю брутальну війну".
Як повідомляв Голос Америки, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко в середу заявив про готовність надати гуманітарний коридор для вивезення зерна з України, але пов'язав це із послабленням режиму західних санкцій. Він також вказав, що санкції погіршують продовольчу кризу в світі, бо хоча вони прямо не стосуються продуктів харчування та добрив, "виникають складнощі з оплатою поставок, страхуванням, доступу російських кораблів до іноземних портів".
Нед Прайс назвав заяви Росії про продовольчу безпеку "низкою брехні та дезінформації". "Незважаючи на ці заяви, - вказав Прайс. - Санкції США не призвели до зривів аграрного експорту з Росії. Факт полягає в тому, що санкції США розроблені так, щоб дозволити експорт аграрних товарів та добрив з Росії". Посадовець зауважив, що саме своєю війною Росія дестабілізує ринок продовольства в світі.
"Існує одна країна, яка повністю здатна покласти край цій кризі — і це Росія", - додав посадовець.
Як повідомляв Голос Америки, США та західні союзники обговорюють можливості організації "коридорів безпеки" для експорту зерна з України. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав міжнародну спільноту провести гуманітарну операцію з деблокади чорноморських портів.
Туреччина також проводить перемовини з Києвом та Москвою щодо створення коридору для експорту зерна з України, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від турецького посадовця.
В Україні ж скептично ставляться до можливості домовленості з Росією щодо деблокади. У своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "шантажем" такі заяви Росії і з жалем відзначив, що деякі країни допускають такий підхід. Кулеба також заявив, що Росії не можна довіряти, навіть якщо вона підпише гарантії безперешкодного проходження зерна через Чорне море.
Україна та Росія здійснюють третину світових поставок пшениці, Україна також є великим експортером кукурудзи, насіння соняшника та олії. Згідно з даними українського уряду, через блокування портів, в країні заблоковано більше 22 мільйонів тонн зерна.
"Бойові дії вже чинять опосередкований тиск на світові поставки зерна, - повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. - Хоча загроза морської блокади продовжує обмежувати доступ торгових кораблів до українських портів, дефіцит поставок, що виник в результаті, збільшить ціну багатьох важливих товарів".
Попри достатню увагу до проблеми, "остаточно глибину трагедії" ще не усвідомлено, сказав у коментарі Голосу Америки представник України в ООН Сергій Кислиця. Він закликав вирішити проблему розблокування українських портів впродовж наступних двох місяців, "щоб уникнути трагедії".
Про важливість забезпечити поставки зерна на світові ринки говорять у США. "Вимога вирішити це надходить з усього світу. Ця їжа має потрапити на ринки. І Росія має це чути голосно і чітко. Тому ми шукаємо засоби та механізми, за допомогою яких це можна зробити. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй дуже задіяний у цьому процесі", - заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Українського інституту Америки в Нью-Йорку минулого тижня.
Європейські країни прагнуть розширити можливості вивезення зерна з України залізницею, автомобільними та внутрішніми водними шляхами, але цього недостатньо для вивезення необхідних обсягів продовольства. Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказала депутатка Верховної Ради України Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка наразі перебуває в Давосі. Вона закликала надати Україні зброю для розблокування портів, адже, зауважила політикиня, дипломатичний шлях деблокади залежатиме від Росії і тому довіра до нього є невеликою.
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МЗС Британії: російську агресію можна зупинити лише силою
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає небезпечними спроби «втихомирити» президента Росії Володимира Путіна.
«Російську агресію не можна втихомирити. На неї необхідно відповідати силою. Ми повинні бути непохитними у забезпеченні перемоги України військовою допомогою та санкціями. Тепер ми вже не можемо прибрати ногу з педалі газу», – цитує Ліз Трасс російська служба Бі-бі-сі.
Заходу, за її словами, слід зробити висновки з недавньої історії, коли Путін, добившись від західних країн різних поступок, нападав на Грузію, а згодом на український Крим та Донбас.
Глава естонського уряду Кая Каллас також застерегла європейських колег від демонстрації Путіну будь-якої слабкості.
«Мир, укладений на поганих умовах для України, означатиме поганий мир для всіх нас. Усі ці, начебто, дрібні поступки агресору ведуть до великих війн», – заявила вона.
Заяви прозвучали на тлі дискусії, яка розгорнулася у західних ЗМІ та експертних спільнотах щодо перспектив завершення війни в Україні. Так, на форумі в Давосі та в колонках низки ЗМІ прозвучали пропозиції поступитися Росії частиною української території, щоб якнайшвидше закінчити війну.
Про можливість і навіть необхідність поступок з боку Києва, щоб дозволити Володимиру Путіну «зберегти обличчя» під час укладання можливої мирної угоди з Україною, заявляли деякі впливові чинні та колишні політики – зокрема, президент Франції Еммануель Макрон та колишній держсекретар США Генрі Кісінджер.
В Офісі президента України виключають можливість згоди Києва на припинення вогню у війні з Росією доти, доки російська армія не залишить зайняті нею українські території.
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«Якщо ми не отримаємо важкі озброєння, нас вбивають», каже Україна західним партнерам
Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скористався участю у Всесвітньому Економічному форумі у Давосі, щоб наголосити на важливості міжнародної допомоги Україні важкими озброєннями, в той час як російська армія веде наступ на Донбасі.
Ті бої з застосуванням танків, авіації та артилерії український міністр назвав надзвичайно кривавими і порівняв їх з баталіями Другої Світової війни, підкресливши, що «насправді ніхто у світі не може собі чітко уявити, що там відбувається».
Людей вбивають: солдатів, цивільних. Знищують міста і села.Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба наголосив, що зараз Росія має перевагу у кількості важких озброєнь і сказав, що Київ каже міжнародним партнерам про нагальну потребу надання Україні важких озброєнь, а особливо систем залпового ракетного вогню.
«Будьмо чіткими, якщо ми не отримаємо важкі озброєння, то нас вбивають… Ті країни, які затягують питання щодо надання Україні важких озброєнь повинні зрозуміти - кожен день, який вони витрачають, вирішуючи, зважуючи різні доводи, про те, робити це чи ні, людей вбивають: солдатів, цивільних. Знищують міста і села. Бо, якщо Росія має системи залпового ракетного вогню, щоб накрити село і зрівняти його з землею, а ми не маємо, щоб знищити російські позиції і не дати їм цього зробити, то це все», - сказав міністр аудиторії.
Він відкинув закиди, що Україна вимагає надто багато і заявив, що будь-яка держава на місці України «навіть Німеччина, вимагала б від усіх ще більше».
Кулеба окремо згадав Німеччину - найбільшу країну ЄС з огляду на повідомлення про затягування з обіцяною німецькою збройною допомогою Україні, але подякував Берліну за, те, що вже зроблено.
«Зараз Кремль зосереджений на війні, а не на дипломатії»
Відповідаючи на запитання про можливість переговорів України з Росією, Дмитро Кулеба сказав, що українська сторона завжди готова сісти за стіл, але висловив думку, що Росія буде готова до припинення вогню лише тоді, коли відчуватиме загрозу поразки у війні, «а до того часу війна триватиме».
Ми вітаємо будь-які плани, які не передбачають встановлення нової контактної смуги, чи поступок з боку України стосовно нашої територіально цілісності.Дмитро Кулеба
Про теперішні російські вимоги до України Кулеба сказав, що «це цькування а не дипломатія. Ми це не приймаємо».
Оцінюючи виголошувані політиками у Європі та міжнародними коментаторами ідеї щодо шляхів припинення війни, міністр підкреслив, що «Україна не буде підтримувати жодні плани, які би заморожували теперішню ситуацію».
«Ми вітаємо будь-які плани, які не передбачають встановлення нової контактної смуги, чи поступок з боку України стосовно нашої територіально цілісності. Все інше відкрите для обговорення», - сказав Дмитро Кулеба.
Український урядовець подав так звані Мінські угоди, досягнуті з Росією за посередництва Німеччини та Франції після 2014 року, як приклад поганих домовленостей, які не означали мирного врегулювання і навіть не досягли припинення вогню на сході України впродовж усіх років до початку нового вторгнення Росії 24 лютого 2022 р.
- Голос Америки
На Заході гостро критикують Кісінджера, який "запропонував Україні поміняти території на мир"
Колишній радник президента США з національної безпеки Генрі Кіссінджер під час Всесвітнього Економічного форуму у Давосі запропонував, що мирна угода між Україною й Росією мала б передбачати повернення до ситуації, яка була перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тобто до 24 лютого.
Він вважає, що Захід має дозволити Росії залишити за собою Крим, який Росія відібрала в України в 2014 році.
«Продовження війни за межами цієї точки буде вже не про свободу України… а про нову війну проти самої Росії”, - вважає Генрі Кіссінджер, який працював в Адміністраціях двох американських президентів Ричарда Ніксона та Джерельда Форда.
98-річний політик закликав країни Заходу припинити спроби завдати нищівної поразки російським військовим в Україні.
Американський сенатор-демократ Джо Менчин, виступаючи у Давосі, заявив, що позиція США - щоб Україна закінчила цю війну перемогою, а не угодою.
“Ми повністю віддані підтримці України усіма способами, які можливі, допоки є допомога інших країн НАТО і решти вільного світу. Ми всі в цьому - разом. І я особисто повністю відданий тому, щоб бачити Україну до кінця з перемогою, а не вирішувати ситуацію якоюсь угодою. Не думаю, що це наша позиція, і вона не повинна такою бути”, - зазначив сенатор Джо Менчин, виступаючи на одній із панелей Всесвітнього Економічного форуму.
Колишній конгресмен від Республіканської партії у штаті Міссурі Том Коулмен вважає пропозицію Кісінджера проявом слабкості.
“Доктрина Кісінджера - мир через слабкість”, - написав він у Твітері.
Відреагував за рекомендацію Кісінджера і глава уряду Нідерландів.
“Боюся, що по телебаченню зараз я маю офіційно заявити, що я не погоджуюсь із Генрі Кіссінджером”, - заявив Марк Рютте в ефірі американського каналу CNBC.
Членкиня Палати представників від штату Вайомінг від Демократичної партії Карлі Провенза, коментуючи пропозицію Кісінджера, очевидно, згадує участь США у Камбоджі: “Генрі Кіссінджер повинен отримувати лише рядки в пресі, коли його описують як військового злочинця, відповідального за геноцид”, - заявила конгресвумен у Вайомінгу.
Конгресмен-демократ Джеррі Коннолі доповнює: “Це від людини, яка дала нам Пол Пота, Піночета та фальшиву мирну угоду після продовження В'єтнамської війни на п’ять років”, - зазначив у Твітері Коннолі.
Пол Пот був прем'єр-міністром Камбоджі, який вважав себе учнем Сталіна. Під час його правління був організований геноцид у Камбоджі, який супроводжувався масовими репресіями, депортаціями та голодом.
На думку деяких істориків, військовий наступ США у Камбоджу 1973 року - за правління президента Ніксона - сприяв тому, що до влади у Камбоджі прийшли червоні кхмери та Пол Пот. Генрі Кіссінджер у той час відігравав ключову роль у закордонній політиці США як радник президента із національної безпеки.
Чимало критики на адресу Кісінджера звучить і в експертному середовищі.
Президент Ради із міжнародних відносин у США Ричард Хаас вважає, що пропозиція Кісінджера не вигідна ні Україні, ні Росії.
“У Давосі Генрі Кісінджер виступив за повернення до попереднього статус-кво. Ймовірно, до ситуації лютого 2022 року. Швидше всього, це буде відкинуто Україною, бо надто багато від чого треба відмовитись. І Путіним — бо це надто мало дає Росії. Все це свідчить про тривалу війну”, - зазначив американський експерт.
Експерт “Атлантичної Ради” Андрес Аслунд вважає “єдиним логічним завершенням війни - це коли Путін втратить владу в Росії”.
“Єдина проблема, яка була і є, це Путін. Він потребує війни, щоб виправдати свої репресії та посилити імперські настрої заради своєї популярності”, - пише у Твітері Аслунд.
Він додає: “Якщо він не втратить владу в Москві, Путін має бути розбитий і вигнаний з України. Українці це розуміють. А неосвічені або цинічні персонажі в Італії, Франції, Німеччині та Кіссінджер мають замовкнути й прокинутися”.
“Кіссінджер - один з найбільш високооплачуваних політичних консультантів у світі. Якщо він каже, що Україна має віддати Росії (тобто Путіну) територію, відразу виникає питання: скільки йому за це (і як) заплатив Путін. Йому 98 років, скоро буде 99, і все ще бореться за останній долар. Як сумно”, - емоційно коментує Аслунд позицію колишнього радника президента США з нацбезпеки.
Катерина Ющенко, колишня Перша леді України, згадує, як наприкінці 80-х Кісінджер не вірив у незалежність України.
“У січні 1988 року я відвідала лекцію Кіссінджера в фонді Heritage. Тоді він сказав, що СРСР не розпадеться, що ми швидше побачимо незалежну Каліфорнію, ніж незалежну Україну. І через 4 роки я бачила, як він у Києві намагався укласти угоду, щоб бути радником нашого першого Президента”, - ділиться спогадами пані Ющенко.
Менш активно висловлюють позицію прихильники Кісінджера. Один з них - Майкл Салла, колишній професор політичних наук у США, а нині - автор і публіцист.
На його думку, допомога Західних країн Києву, до якої закликали у Давосі політики та експерти, може призвести до війни США з Росією.
“Сенатор Джо Манчин на засіданні Всесвітнього економічного форуму сказав, що США і НАТО повинні допомогти Україні перемогти Росію на полі бою, а не шукати рішення шляхом переговорів. Провідні демократи стали розпалювачами війни, які ведуть США до відвертої війни з Росією. Це божевілля”, - пише у Твітері колишній професор Салла.
Як повідомляв Голос Америки, напередодні 98-річний Генрі Кіссінджер висловив думку, що внаслідок російської війни в Україні міжнародній спільноті необхідно буде шукати домовленості з Росією. Ці слова чимало коментаторів потрактували як заклик до українських територіальних поступок в обмін на мир з Росією.
- Голос Америки
Держдеп: «паспортизація» - лише слабо замаскований крок Росії нав’язати свою волю народу України
Державний департамент США гостро засудив насильницькі дії Росії, спрямовані на «підкорення українців» на окупованих територіях України, що включають депортацію, «фільтрацію» та нав’язування російського громадянства.
Відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу у приміщенні Державного департаменту у середу, 25 травня, речник установи Нед Прайс заявив, що США відомо про жорстокі дії на територіях України, які окупувала Російська Федерація на сході України.
«Ми бачили, як російські сили насильно вивозили людей з окупованої території. Ми бачили, як російські війська перевозили українців до так званих фільтраційних таборів. Ми бачили спроби російських військ іншими способами підкорити український народ на цих територіях», – сказав речник Державного департаменту.
Він заявив, що США «рішуче відкидає цей лише слабо замаскований крок, який є частиною спроб Росії підпорядкувати народ України, силою нав’язати свою волю».
Прайс порівняв ці дії з попередніми спробами Росії «сфабрикувати фальшиві референдуми, які покликані надати вигляд легітимності російському правлінню над частинами територій України». Він нагадав, що на таких сфальсифікованих голосуваннях чиновники, які мають підтримку Росії, «набирають понад 90%, 99% голосів».
Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України, які частково перебувають під російською окупацією.
У Києві різко протестують проти дій, які санкціоновані президентом Росії Володимиром Путіним, і які українська влада називає «незаконною паспортизацією», та порушенням міжнародних конвенцій щодо ведення війни.
«Незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права. Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків», – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.
Офіційний Київ неодноразово наголошував, що примусова видача російських паспортів громадянам окупованих територій України здійснюється з метою «подальшої їхньої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле».
На середину лютого, перед повномасштабним вторгненням Росії на територію України, Росія, за своїми офіційними даними, видала близько 800 тисяч паспортів громадянам України, що проживали на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
Також практику роздачі російського громадянства Росія застосовує на інших окупованих територіях – в Криму, в Придністров’ї, Абхазії та Південній Осетії.
В інтерв’ю CNN, Євген Ярошенко, аналітик правозахисної організації Crimea SOS, пояснив, що російська політика «паспортизації» також може служити з метою забезпечення військовозобов'язаними для вторгнення Росії в Україну, адже після вручення російського паспорта, Росія може призивати громадянина окупованих територій до своєї армії вже як власного громадянина.
У статті використана інформація Радіо свобода, CNN.
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