«Неможливо сьогодні зламати українців»: чому українці такі стійкі – пояснюють військовики та психологи. Відео

Масовані атаки Росії на українську інфраструктуру та цивільних, запеклі бої у Бахмуті та на інших ділянках фронту, загроза нового наступу Росії – попри війну і життя у постійній небезпеці, українці продовжують адаптуватись до нових умов, ставити ялинки і зберігати інші аспекти мирного життя.