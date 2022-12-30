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Суспільство

«Неможливо сьогодні зламати українців»: чому українці такі стійкі – пояснюють військовики та психологи. Відео

«Неможливо сьогодні зламати українців»: чому українці такі стійкі – пояснюють військовики та психологи. Відео
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«Неможливо сьогодні зламати українців»: чому українці такі стійкі – пояснюють військовики та психологи. Відео

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Масовані атаки Росії на українську інфраструктуру та цивільних, запеклі бої у Бахмуті та на інших ділянках фронту, загроза нового наступу Росії – попри війну і життя у постійній небезпеці, українці продовжують адаптуватись до нових умов, ставити ялинки і зберігати інші аспекти мирного життя.

Неймовірну стійкість українців постійно відзначають лідери США та ЄС. Чому так відбувається й що дасть українцям сили для перемоги – про це Марія Прус поговорила із військовиками на передовій та психологами.

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