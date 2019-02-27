Ким був Борис Нємцов для України?

“Борис Нємцов – великий друг України і патріот Росії”, - слова президента України Петра Порошенка.

27 лютого 2015 року було вбито одного з найяскравіших представників російської опозиції.

Чотири роки потому, Бориса Нємцова згадують по всьому світу. Найбільша акція пам’яті пройшла у Москві: більше десяти тисяч людей ходою пройшлися Бульварним колом через увесь центр російської столиці. Одна з вимог – знайти замовників вбивства. Наразі за ґратами перебувають лише виконавці злочину.

Акції пам’яті відбулись і у США: у Нью-Йорку, Бостоні, Сан-Франциско та Маямі. У американській столиці ж люди прийшли на Борис Нємцов Плаза, що навпроти будівлі російського посольства. Організатори заходу – фонд “Вільна Росія”. Його президент Наталія Арно в інтерв’ю "Голосу Америки" зазначила, що Борис Нємцов любив Україну.

“21 вересня 2014 року Борис Єфимович йшов тим шляхом, яким сьогодні ідуть тисячі людей у Москві в його пам’ять, за мир в Україні! Навіть у своєму останньому інтерв’ю Нємцов говорив про Україну!” – додала Арно.

Українці знайомі з Нємцовим ще з часів Помаранчевої революції. У 2004 російський опозиційний політик стояв на Майдані пліч-о-пліч з Віктором Ющенком, Петром Порошенком, Юлією Тимошенко.

Вже після 2014 року він неодноразово виголошував чіткі послання стосовно подій в Криму та на Донбасі:

“Коли російські війська в Криму – це окупація!”

“Крим можна повернути, якщо його жителі побачать, що в Україні жити краще. Країні потрібні реформи! Увесь час валити на негідника Путіна не можна. Рано чи пізно мир настане, прийдеться розбирати завали!”

“Це не наша війна, це не війна хлопців, які наразі там перебувають, не війна громадян, не війна матерів і близьких людей. Це війна Путіна за владу і власні гроші!”

Протягом своєї політичної кар’єри Борис Нємцов неодноразово приїжджав до України. Під час Євромайдану публічно, в тому числі, і в ефірі українських телеканалів, висловлював позицію, яка кардинально відрізнялася від кремлівської. Політик навіть намагався відвідати Київ, коли Віктор Янукович ще був при владі, а в центрі української столиці вже спалахнули протести. Тоді йому не дозволили перетнути кордон.

15 березня у Києві відкриють сквер імені Бориса Нємцова. Як і у Вашингтоні, розташований він недалеко від будівлі російської дипломатичної місії.

Дивіться також: У Вашингтоні пройшла акція пам’яті Бориса Немцова