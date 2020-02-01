Випробування вакцини проти коронавірусу можуть розпочатись вже за 3 місяці

Випробування вакцини проти нового коронавірусу можуть розпочатися вже за три місяці, заявив Ентоні Фаусі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.

Це не означає, що щеплення від коронавірусу можна буде отримати вже через три місяці - вакцину потрібно буде перевірити на безпеку і ефективність. Це може зайняти ще декілька місяців. Однак час від початку спалаху до розробки можливої вакцини є рекордно коротким, частково завдяки новому способу вакцинації.

З тих пір, як Едвард Дженнер розробив першу у світі вакцину у 18-му столітті - вона була призначена для профілактики віспи - всі вакцини працювали приблизно по одному і тому ж принципу. Пацієнтам робили щеплення, у якому містилися ослаблені або мертві мікроби, або частини їх ключових білків. Імунна система організму на них реагувала, і наступного разу при появі такого ж мікроба тіло могло розпізнати і нейтралізувати його.

В останні роки вчені почали досліджувати інший підхід. Замість того, щоб робити ін'єкцію, у якій містяться частини вірусу, в експериментальних вакцинах знаходяться генетичні коди частин вірусу, що дозволяє пацієнтам, точніше, їх імунній системі робити точно такі ж коди.

Активним інгредієнтом у цих вакцинах є ДНК або РНК - генетичні інструкції для побудови білків.

За словами професора молекулярної мікробіології Ендрю Пекоша, для створення щеплень більше не потрібні інфекційні віруси. Все, що потрібно вченим - генетичний код вірусу. За словами Пекоша, вперше така можливість з'явилася на самому початку нинішнього спалаху.

Китайські вчені вперше повідомили про перші випадки незвичайної пневмонії 31 грудня 2019 року. Вони ізолювали новий коронавірус і опублікували його повний геном.

Отримавши генетичний код вірусу, компанія Inovio Pharmaceuticals і створила вакцину проти нього протягом трьох годин. Виробництво почалося вже на наступний день.

Вакцина Inovio заснована на ДНК. Дві інші компанії, Moderna і CureVac, використовують РНК. Якщо ДНК - це головний код білка, то мРНК - робоча копія, яка використовується організмом для перетворення кодів на готові антитіла.

Обидві методики можуть бути легко адаптовані у разі появи нових вірусів. Inovio проводить клінічні випробування вакцини проти Мерс - близькосхідного респіраторного синдрому, що викликається іншим коронавірусом. Компанія також працює над щепленнями проти зікі, еболи, ласси, ВІЛ та інших захворювань.

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