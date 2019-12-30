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Блоги "Моя Америка"

Обіцянки самим собі та вечірки у ресторанах: Як американці святкують Новий рік

A man looks around as the numerals 2 and 0 are on display for News Year's Eve in Times Square in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., December 11, 2019. REUTERS/Carlo Allegri - RC25TD9Z3KIP

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Цього року у Вашингтоні на Новий рік прогнозують сильний дощ і +11. Годі й казати, що особливого відчуття свята, що наближається, це не несе. Немає якоїсь казкової атмосфери, очікування, що от-от станеться якесь маленьке диво.

А свято де?

Ночі з 31-го на 1-ше американці, здається, майже не надають особливого значення. Тут мало хто підбиває підсумки року і ніхто не каже, що як зустрінеш рік, так його й проведеш.

Натомість тут дуже популярно давати собі так звані New Year`s resolutions, тобто новірічні обіцянки. Найчастіше американці обіцяють собі скинути вагу, кинути палити і почати регулярно займатись спортом, говорять опитування.

При цьому дослідження свідчать, що до 90% цих обіцянок за цілий рік виконати людям так і не вдається, тож психологи радять ставити собі простіші, більш відчутні цілі (наприклад, не "скинути вагу", а "скинути 0,5 кілограми за тиждень").

Водночас, американський Новий рік не сповнений притягнутого символізму: тут не вдягаються у кольори прийдешнього року за китайським календарем та й взагалі не цікавляться, яка тварина буде символом року і що вона принесе. Це роблять хиба що представники китайської громади та деякі діяспоряни із країн колишнього Радянського Союзу.

Немає тут і дуже усталених традицій святкування. Ніхто не нарізає 31-го тазики салатів, не викладає закуски у формі ялинки, а всі подарунки роздаровані ще 25 грудня.

Свято не для малечі

Відсутність подарунків – це одна з причин, чому в малечі немає особливого пієтету до Нового року.

Пам'ятаю, я у дитинстві любила це свято ще й тому, що хоч раз на рік можна було пізно іти до ліжка (як дорослі!), хоча попередньо мама вкладала мене поспати хоч на годину-дві близько 6-7 вечора.

Тут втручатись у дитячий розклад сну через міфічні 12 ударів курантів хочуть далеко не всі батьки. Тож чимало родин, особливо із дуже маленькими дітьми, не святкують взагалі – і зовсім цим не переймаються.

Також Новий рік у США завершує різдвяний сезон, і 2 січня більшість людей повертається до роботи. Тож і всю ніч пити-гуляти, щоб потім прокинутись 1-го січня в обід, може, й хоче не кожен.

Вечірки й поп-ап бари

Загалом американський Новий рік – цілковита протилежність до Різдва, затишного родинного свята. Американці і європейці завжди дивуються, чому у Східній Європі Новий рік – важливіше свято, ніж Різдво. Як відомо, це спадок радянських часів, коли християнське свято для народа замінили святкуванням світського Нового року.

Молодь у місті найчастіше влаштовує вечірку для друзів чи іде у ресторани й готелі, що мають новорічні програми. Останніми роками поширеними стають так звані поп-ап бари. Це тимчасові заклади, які відкривають в орендованому приміщенні під окрему подію, як-от різдвяний сезон, а затим їх закривають.

Інший варіант - поїхати у подорож. Одні мої друзі були торік у Греції, сусіди – в Атланті.

Нема подарунків – не треба і ялинки

А ще колеги помітили цікаву тенденцію: чимало людей викидають свої ялинки вже наступного дня після Різдва, 25 грудня. Думаю, саме тому, що їдуть з дому на Новий рік, і щоб за цей час дерево не обсипалось.

Інший аргумент: навіщо тримати ялинку в домі, якщо під нею уже немає подарунків? Ялинкові ринки тут теж закриваються після Різдва, й деревця, що лишились, можна забрати безкоштовно (так-так, не дякуйте).

Процес позбування ялинок для американців також став приводом зібратися та весело провести час. У деяких місцевостя влаштовують гулянні зі спаленням ялинок. Роблять це у великому вогнищі в спеціально організованих місцях, наприклад, на пляжі чи на території заміських броварень.

Гарантоване свято

Однак, у США є принаймні одне місце, де атмосфера на Новий рік дуже урочиста – Таймс Сквер. Однак цього року за безкоштовне шоу відомих артистів і споглядання легендарної кришталевої кулі доведеться заплатити не лише штовханням у натовпі і чергами до туалетів.

Цьогоріч там обіцяють зливу. Але мільйон американців і туристів вважають, що воно того варте. Ось справжні фанати Нового року. Мені – слабо, а вам?

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

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    Марія Прус

    Журналіст української служби "Голосу Америки", висвітлює широке коло тем, від політичних новин і проблем системи охорони здоров'я – до соціальних і культурних подій. У Києві працювала на багатьох українських телеканалах, зокрема UA: Перший (Перший національний телеканал України), «П'ятий канал», ТРК «Ера». У листопаді 2016-го з Вашингтона висвітлювала американські вибори в ефірі українських каналів. Отримала ступінь магістра Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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