Паління марихуани у громадських місцях більше не призводитиме до арешту у Нью-Йорку

Мер міста Нью-Йорк Білл Де Блазіо заявив, що вже цього року поліція міста перестане затримувати людей за паління марихуани у громадських місцях. Про це Де Блазіо, який належить до Демократичної партії США, заявив на своїй сторінці у Twitter.

Мер міста заявив, що зміна політики, яка набере чинності 1-го вересня цього року, може зменшити кількість арештів у містів на 10 000 на рік.

Реформа не робить легальним споживання марихуани у громадських місцях, просто тепер замість арешту ньюйоркці, які не мають кримінальної історії і попалися на гарячому, будуть отримувати від поліцейського повістку із викликом до суду.

"Ми знаємо, що у країні та на рівні штату точиться дискусія щодо легалізації марихуани. Але доки ця дискусія не вирішена, ми робимо те, що в наших силах, щоб зробити місто безпечнішим та чеснішим стосовно всіх ньюйоркців", - повідомив Де Блазіо у Twitter.

Арешт все ще загрожує у разі публічного паління наркотика особам, які раніше затримувалися поліцією, тим, хто умовно звільнений, водіям без водійського посвідчення та особам із низки інших категорій.

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