Українку заарештували в США за нелегальне вирощування марихуани вартістю майже 1,5 млн доларів

Українську жінку заарештували в місті Вудленд Парк, штат Колорадо, за підозрою в експлуатації нелегального вирощування марихуани. Вартість товару на чорному ринку сягає близько 1,4 мільйона доларів, повідомляють місцеві телеканали KKTV та KRDO та офіс шерифа округу Теллер на своїй сторінці у Facebook.

У четвер, після отримання ордера на обшук, офіс шерифа округу Теллер і відділення поліції міста Вудленд Парк здійснили рейд у будинку за адресою 660 Calico Court. У процесі обшуку вони знайшли більше 130 кілограмів марихуани та 86 живих рослин, йдеться у повідомленнях.

Підозрювана була ідентифікована як 52-річна Світлана Азовська. Їй загрожує обвинувачення у кримінальному злочині за вирощування марихуани.

Правоохоронці нагадують мешканцям, щоб вони продовжували пильно стежити за незаконним вирощуванням марихуани, заявляючи, що воно може виробляти шкідливу чорну плісняву.

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