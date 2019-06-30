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Українці вперше пройдуть окремою колоною на Всесвітньому прайді в Нью-Йорку. Відео
1 годину тому
Михайло Комадовський
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1080p | 103,3MB
У Нью-Йорку проходить Всесвітній прайд-парад.
Українці вперше пройдуть окремою колоною на Всесвітньому прайді в Нью-Йорку. Відео
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Вперше за всю історію на прайд в Нью-Йорку виходить окрема українська колона. Подробиці від
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