Підозрюваного терориста у Новій Зеландії пов’язують з антиіммігрантським екстремізмом

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала спланованим заздалегідь терористичним нападом стрілянину у двох мечетях міста Крайстчерч, де загинули принаймні 49 людей і ще понад 20 зазнали важких поранень.

Напад стався по обіді у п’ятницю, коли мечеті були заповнені людьми.

Підозрюваним названо народженого в Австралії 28-річного чоловіка.

Австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон сказав, що затриманий є крайньо-правим екстремістом і терористом.

Чоловік, який назвався нападником, залишив текст, в якому проголошував ненависть до іммігрантів і сам назвав свій акт терористичним.

В мережі Facebook було викладене відео, відзняте, як виглядає, камерою, яку мав на своєму тілі нападник.

Поліція закликала громадськість не поширювати відеозапис із кривавими кадрами вбивства чоловіків, жінок і дітей.

Facebook повідомляє, що усунув сторінку нападника і зараз працює над вилученням копій відео з мережі.

Поліція у зв’язку з інцидентом заарештувала ще кількох осіб, включно з однією жінкою.