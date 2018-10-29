Дослідники порівняли рівень толерантності та релігійності у Західній та Східній Європі

Дорослі мешканці країн Центральної та Східної Європи, які входять до складу Європейського союзу, у порівнянні із мешканцями Західної Європи загалом менше висловлюють готовність прийняти мусульман, або євреїв у своїх родинах, або місцях проживання, а також менш прихильні до одностатевих одружень. Водночас центрально та східноєвропейці з більш високою ймовірністю, ніж західноєвропейці вбачають у християнстві важливий елемент своєї національної ідентичності та виявляють вищий рівень відданості релігії. На це вказують результати дослідження соціологічного центру Pew Research Center.

Загалом дослідження запропонувало наступні висновки:

Центрально та східноєвропейці у ЄС менш схильні, ніж західноєвропейці, говорити, що вони прийняли би мусульман, або євреїв у якості членів своїх родин, або сусідів.

Більшість опитаних у Західній Європі підтримують одностатеві одруження, а більшість у майже всіх країнах Центральної та Східної Європи виступають проти.

Європейці у Центральній та Східній Європі більх сильні, ніж громадяни країн ЄС Західної Європи, розглядати релігію у якості основного елементу національної ідентичності.

Центрально та східноєвропейці більш схильні, ніж західноєвропейці, називати свою культуру вищою за інші

Центрально та східноєвропейці більш схильні, ніж західноєвропейці, називати свою культуру вищою за інші.

У 20 із 24 країн ЄС більшість людей ідентифікують себе передусім із християнством, або доля християн у Центральній та Східній Європі вища, ніж у Західній.

Західноєвропейці у ЄС менш віддані релігії ніж європейці у країнах Центральної та Східної Європи.

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