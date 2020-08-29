У Human Rights Watch, BBC засудили позбавлення акредитації журналістів закордонних ЗМІ у Білорусі

У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch засудили позбавлення акредитації журналістів владою Білорусі.

"Позбавлення журналістів акредитації з боку влади Білорусі це очевидна цензура, і здійснюється після того, як вони повідомили факти про порушення з боку поліції, та про бажання громадськості мати вільні та чесні вибори. Влада хоче виштовхнути цих журналістів до меж закону, оштрафувати їх, використовувати їх, як банкомати", - заявила у соціальній мережі Twitter Рейчел Денбер заступниця директора організації у Європі та Центральній Азії.

Про те, що МЗС Білорусі позбавило акредитації десятки місцевих журналістів, що працюють на іноземні засоби інформації, повідомила в твітері кореспондентка The Daily Telegraph в Москві Наталія Васильєва.

Як повідомила Білоруська служба "Радіо Свобода", серед тих, кому відмовлено в акредитації, є і четверо співробітників "Радіо Свобода".

Як вважає правозахисниця Денбер, позбавлення журналістів акредитації є частиною стратегії Лукашенка щодо протидії протестам.

"Первинна стратегія використання Лукашенком грубої сили дала зворотній результат. Тепер же йдеться про кілька великих кримінальних справ, точкові арешти, заляканих робітників державних підприємств, вигнання журналістів. Розрахунок та виснаження ... та на те, що закінчиться ретельна увага до ситуації. І ось тоді він вдасться до жорстких заходів", - твітує Денбер,- "Ось чому треба більше міжнародної уваги до ситуації. Ось чому ОБСЄ має розпочати незалежне розслідування ("Московський мехенізм"). Ось чому необхідна спеціальна сесія Ради з прав людини ООН".

Ми вважаємо, що для народу Білорусі життєво важливо мати доступ до безсторонньої, незалежної інформації про події у їх країні

Із заявою щодо рішення влади Білорусі виступили у Бі-Бі-Сі.

"Ми вважаємо, що для народу Білорусі життєво важливо мати доступ до безсторонньої, незалежної інформації про події у їх країні. Російська служба Бі-Бі-Сі, яка сягає майже 5 мільйонів осіб щотижня, є провідним джерелом новин для людей у Білорусі та Росії під час заворушень, які відбуваються після виборів. Ми найрішучіше засуджуємо придушення незалежної журналістики. Ми закликаємо владу Білорусі скасувати це рішення та дозволити журналістам продовжити їх роботу", - йдеться у заяві організації.

Без акредитацій, що дозволяють журналістам легально працювати в країні, залишили журналістів бюро Reuters, Associated Press, AFP і Deutsche Welle, розповіла Васильєва. За її словами, якщо вони вестимуть репортажі з вулиць, то їх може затримати міліція.

Як повідомляє білоруське видання Tut.by, акредитацій позбавили також журналістів «Бі-бі-сі», німецького телеканалу ARD, «Міжнародного французького радіо» (RFI) і телеканалу «Настоящее время». У публікації Tut.by згадуються імена 17 журналістів, позбавлених акредитації.

Олександр Лукашенко ще до виборів президента Білорусі критикував журналістів іноземних ЗМІ, які, за його словами, «закликають до масових заворушень». «Не треба чекати ніякого кінця електоральної кампанії. Видворяти звідси, якщо вони не дотримуються наших законів і кличуть людей на майдани», – говорив Лукашенко.

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