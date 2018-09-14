Суд Лондона задовольнив скаргу України в справі про «борг Януковича»

Апеляційний суд у Лондоні задовольнив скаргу України в справі про так званий «борг Януковича». Мова йде про 3 мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив у Росії в останні місяці перебування при владі.

Тепер Високий суд Лондона слухатиме справу за повноцінною процедурою з урахуванням усіх політичних її моментів, як того вимагала Україна.​

29 березня 2017 року Високий суд Лондона постановив розглянути в прискореному порядку позов Росії до України щодо цього боргу. Українська сторона вимагала повного процесу і переконувала, що пришвидшене судове рішення щодо російського позову до України було б невідповідним.

23 червня 2017 року Міністерство фінансів України заявило, що подало апеляцію на рішення Високого суду Лондона щодо судового спору з Росією стосовно «боргу Януковича».

У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.

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