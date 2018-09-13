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США

Чому людям надзвичайно важко змінювати свої погляди? Відео

  • Голос Америки
Чому людям надзвичайно важко змінювати свої погляди? Відео
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