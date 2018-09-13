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США
Чому людям надзвичайно важко змінювати свої погляди? Відео
1 годину тому
Голос Америки
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270p | 7,2MB
360p | 10,0MB
720p | 23,1MB
810p | 38,2MB
Чому людям надзвичайно важко змінювати свої погляди? Відео
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