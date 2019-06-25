Хто наступний? Експерти відреагували на рішення суду, що дозволяє екстрадицію Фірташа до США

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Про це заявив суддя Верховного суду Австрії на засіданні 25 червня у Відні.

Цим рішенням він не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали у грудні 2017 року.

Тепер Дмитра Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення, пише Радіо Свобода.

"Гарна новина, - відреагував на повідомлення про поступ у екстрадиції Фірташа аналітик Атлантичної ради Андерс Аслунд, - Верховний суд Австрії відкинув спробу Фірташа уникнути екстрадиції до США. Це має бути остаточне юридичне рішення. Зрештою, після 5 років на волі під заставу, Фірташа може бути екстрадовано до США".

"Чи буде наступним Коломойський?" - задає питання експерт Балаш Ярабік.

Чи змінить Зеленський практику, коли олігархи постають перед судом лише за кордоном? Таке питання поставив політолог Тарас Кузьо.

"Чи змінить Зеленський практику, коли українські олігархи ніколи не постають перед судом в країні (стосовно Коломойського), а лише в США, як Лазаренко, або Фірташ?" - твітує Кузьо.

Ані Дмитро Фірташ, ані його адвокат рішення суду не коментували і залишили будівлю.

Наприкінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в американському Чикаго відмовилася скасувати звинувачення в хабарництві проти Фірташа. Про рішення, ухвалене наприкінці минулого тижня і викладене на 39 сторінках, повідомили американські ЗМІ.

В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення Фірташа в змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах.

Австрійська влада затримала Фірташа в 2014 році. Якщо Австрія ухвалить рішення про його екстрадицію, колишнього союзника українського екс-президента Віктора Януковича можуть видати Сполученим Штатам у липні.

Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Суддя Палмаєр постановила, що ця справа може розглядатися в США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

Компанія Boeing заявила, що розглядала можливість бізнесу з Фірташем, але ніколи не укладала з ним угод. Boeing не звинувачують у порушеннях у зв’язку з цією справою.