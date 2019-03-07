Заступник держсекретаря США Гейл прокоментував заяву про звільнення Холодницького

Заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл прокоментував заяву посла Марі Йованович щодо потреби у заміні антикорупційного прокурора.

«Посол Йованович представляє президента США тут, в Україні, і Америка розділяє її позицію. Я не бачу необхідності пояснювати, що вона мала на увазі: вона мала на увазі саме те, що сказала», – сказав він.

За словами Гейла, США хочуть того самого, що й українці, коли вони висловлювали свої вимоги під час подій Майдану.

«Український народ тоді говорив, як і зараз, як мені здається, що він хоче мати вибір. І можливість зробити цей вибір на користь прозорості, відповідальності і сучасного ефективного керівництва. І особливо важливо, щоб інституціями керували люди, віддані цим цінностям, особливо – інституції, створені для того, аби ці цінності впроваджувати. Але врешті це є вибором, який має зробити український народ через його обраних представників та установи. Це наша позиція», – зазначив він.

5 березня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яким нині є Назар Холодницький, має бути звільнений.

У березні 2018 року НАБУ і Генпрокуратура звинуватили очільника САП в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» у його робочому кабінеті.

26 липня минулого року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила догану, але не звільнила Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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