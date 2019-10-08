Демократи хочуть щоб Джуліані свідчив у Сенаті під присягою

Голова правового комітету Сенату США, республіканець Ліндсі Грем запросив особистого адвоката президента Сполучених штатів Дональда Трампа Руді Джуліані дати свідчення у Сенаті щодо звинувачень у корупції. Про це Грем заявив 8 жовтня, повідомляє телеканал CNBC. У відповідь у Демократичній партії США заявили, що хочуть, щоб Джуліансі свідчив під присягою. Сам особистий адвокат Трампа намагається привернути увагу американських ЗМІ та громадськості до буцімто порушень з боку екс-віце-президента США Джо Байдена під час перебування на державних посадах.

Зазначається, що Джуліані виступив на захист Трампа, який потрапив під слідство у справі про імпічмент після звинувачень представника американської розвідки в тому, що глава Білого дому просив свого українського колегу Володимира Зеленського ініціювати розслідування у справі колишнього віце-президента Джо Байдена і його син Хантера. У скарзі співробітника розвідки фігурувало і ім’я Джуліані.

У відповідь на запрошення Грема Джуліані заявив CNN, що «любить Грема», але він є юристом і йому доводиться «мати справу з привілеями».

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Між тим вони не вимагають від Байдена відповісти на запитання про 4 десятиріччя протягом яких він використовував у своїх цілях державні посади

У вівторок Джуліані також звинуватив видання Washington Post у байдужості до вчинків Джо Байдена під час перебування на державних посадах.

"Корумпований Washington Post невтомно працює над статтями, щоб мене дискредитувати. Вони опустились до того, що звернулись до мене із запитом щодо мого розлучення, щоб побачити чи це вплине на мою роботу. Не вплине. Між тим вони не вимагають від Байдена відповісти на запитання про 4 десятиріччя протягом яких він використовував у своїх цілях державні посади (4 decades of selling public office - англ.)", - заявив Джуліані на своїй сторінці у Twitter.



Між тим запрошення Джуліані свідчити у Сенаті привітали впливові законодавці-демократи. Один із провідник критиків Трампа Чарльз Шумер заявив, що Джуліані має свідчити під присягою. Сенатор Річард Блументаль відзначає, що окрім Джуліані перед Сенаторам мають свідчити також міністр юстиції США та інші представники адміністрації Трампа. На думку цього сенатора-демократа, законодавці мають "притягнути їх до відповідальності за шкоду верховенству права".

"Політизація Мін'юсту США та правоохоронних структур мають турбувати Комітет, який виконую функції нагляду. Це наша робота", - твітує Блументаль.

"Я вітаю нагоду поставити запитання під присягою Руді Джуліані з приводу його ролі у спробах отримати сприяння уряду України у розслідуванні щодо одного з політичних суперників президента", - відзначила у Twitter сенаторка-демократ Файнстін.





25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. В тій розмові президент України використав фразу: «Наступний генеральний прокурор 100% буде моєю людиною».

Я вітаю нагоду поставити запитання під присягою Руді Джуліані з приводу його ролі у спробах отримати сприяння уряду України у розслідуванні щодо одного з політичних суперників президента

Він сказав це після того, як американський лідер заявив про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера.

За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів.

Зеленський сказав, що знайомий із ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею «розбереться».

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.

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