В Гонконзі тривають сутички між поліцією та учасниками забороненого маршу

Великі групи протестувальників зібралися та пройшли маршем у центрі Гонконгу 31 серпня, попри попередню заборону влади міста на проведення акції.

Між ними та поліцейськими виникли жорсткі сутички: мітингарі кидали в правоохоронців коктейлями Молотова, ті, своєю чергою, застосовували сльозогінний газ та водяні гармати.

Протистояння між активістами та владою 31 серпня виявилося найбільш агресивним за весь 12-тижневий період протестів. Воно почалося з того, що чиновники відхилили заявку на марш на честь п’ятої річниці з того дня, як Китай заборонив виборчу реформу в Гонконгу.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що активісти влаштували масовий перегляд документального фільму про Революцію гідності 2014 року в Україні «Зима у вогні» 29 серпня. Після цього поліція заарештувала лідерів протесту: Джошуа Вонга, Агнес Чоу та Енді Чена. Згодом їх відпустили під заставу.

Протести в Гонконгу спалахнули понад два з половиною місяці тому з вимогами не ухвалювати законопроект місцевої влади, що міг призвести до видачі мешканців Гонконгу для судів чи відбування покарань до решти Китаю. Після скасування законопроекту їхні учасники розширили вимоги, домагаючись відновлення повної демократії і незалежного розслідування зловживань поліції проти демонстрантів.

Президент США Дональд Трамп раніше назвав ситуацію в Гонконгу "складною" і закликав ладу Китаю зустрітись з протестувальниками. Низка впливових американський законодавців виступили з заявами на підтримку протестувальників.

В заяві, виданій 17 серпня міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд та верховним представником ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федерікою Моґеріні, зокрема, наголошується на міцних відносинах Канади, ЄС та Гонконгу на основі принципу "єдина країна, дві системи" і зазначається: "Критично важливо бути стриманим, відкинути насильство і вжити негайні кроки для деескалації ситуації".

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