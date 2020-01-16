ІМІ заявляє про 243 випадки порушень свободи слова в Україні в 2019-му

Свобода слова в Україні в 2019 році погіршилася, експерти Інституту масової інформації зафіксували 243 випадки порушень свободи слова, повідомляє ІМІ. Такими є річні підсумки моніторингового дослідження Інституту масової інформації «Барометр свободи слова».

Як повідомляє ІМІ, 172 випадки стосувалися фізичної агресії проти журналістів.

«Уперше за останні три роки в Україні сталося вбивство журналіста. 20 червня 2019 року в лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров, який так і не вийшов із медикаментозної коми після нападу», – йдеться в повідомленні.

Основними категоріями порушень свободи слова в Україні у 2019 році були:

перешкоджання законній журналістській діяльності – 99 випадків (більше, ніж за аналогічний період попереднього року, коли було зафіксовано 96 перешкоджань);

погрози – 37 випадків (більше, ніж попереднього року, коли було зафіксовано 33 погрози);

побиття – 23 випадки (менше, ніж попереднього року, коли було зафіксовано 31 побиття);

ненадання доступу до інформації – 21 випадок (більше, ніж попереднього року, коли було зафіксовано 19);

кібератаки та юридичний тиск – по 18 випадків (в попередньому році – 15 кібератак, випадків юридичного тиску – 13).

Порівняно з 2018-м минулого року в Україні зросла кількість випадків цензури – шість (два за аналогічний період 2018 року).

За даними моніторингу ІМІ, це сталося через посилення цензури медіавласників. Зокрема, з телеканалу ZIK звільнилися сотні журналістів на знак протесту проти цензури, про що вони зробили окрему заяву.

Серед регіонів України за кількістю порушень лідирує Київ з областю (89 випадків). Друге місце за кількістю порушень посіла Одещина (19 випадків), третє місце – Волинь (15), четверте – Дніпропетровщина з 14 випадками, п’яте місце (по 13 випадків відповідно) розділили Миколаївщина і Полтавщина.

«Зростання кількості порушень сталося у всіх ключових категоріях, які стосувалися фізичної агресії, доступу до інформації, кібератак та юридичного тиску. Причина погіршення ситуації зі свободою слова полягає в несистемному підході до розслідувань порушень, зростанні тиску медіавласників і політиків, що теж сприяє дискредитації професії журналіста, а також у слабкій солідарності в середовищі журналістів», – сказала Катерина Дячук, керівниця відділу моніторингу свободи слова ІМІ.

У 2018 році було зафіксовано 235 випадків порушення свободи слова, додали в ІМІ.

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