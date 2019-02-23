Мадуро заявив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією – ЗМІ

Офіційний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив 23 лютого про розрив дипломатичних відносин з Колумбією, повідомляє інформагентство Reuters. Це відбувається на тлі відправки гуманітарного вантажу для Венесуели, яку організувала опозиція на чолі з Хуаном Гуайдо,з території Колумбії.

«Терпіння вичерпано, я більше не можу стримуватися, ми не можемо продовжувати миритися з ситуацією, коли колумбійська територія використовується для нападу на Венесуелу. Тому я вирішив розірвати всі політичні та дипломатичні відносини з урядом Колумбії», – заявив політик.

Народ Венесуели знаходиться на порозі історичних змін, готовий повернути собі країну - та майбутнє...

Також цю інформацію підтверджує російське інформаційне агентство ТАСС та Інтерфакс.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що перші фури з гуманітарною допомогою вже перетнули кордон з Бразилії і перебувають на території Венесуели. Про це він написав у Twitter, повідомивши також про перешкоди, які чинять силовики проходженню вантажу.

Президент США Дональд Трамп у суботу поширив відео на підтримку венесуеальців.

"Народ Венесуели знаходиться на порозі історичних змін, готовий повернути собі країну - та майбутнє...", - йдеться у твіті президента США.

"Хай Бог благословить народ Венесуели!", - заявив Трамп в іншому твіті.

Із 22 лютого на кордоні між Колумбією та Венесуелою тривали сутички, є загиблі.

Я закликаю Ніколаса Мадуро мирно допустити на територію Венесуели гуманітарну допомогу

Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом – виступає за доставку іноземної гуманітарної допомоги венесуельцям, які потерпають від економічної кризи в країні.

Свою позицію з приводу заворушень у Венесуелі висловила і колишній кандидат у президенти США Гілларі Клінтон.

"Я закликаю Ніколаса Мадуро мирно допустити на територію Венесуели гуманітарну допомогу. Люди потребують ліків, які здатні рятувати життя, діти харчуються один раз на день, тож мирна доставка продовольства та необхідних речей допоможе усім", - відзначила Клінтон у Twitter.

Офіційний президент Венесуели Ніколас Мадуро – прихильник закриття кордонів, щоб не допустити доставки допомоги, перш за все із США. Він заявляє, що гуманітарна допомога – засіб для встановлення у Венесуелі режиму, вигідного США.

Гуайдо визнали тимчасовим главою держави більшість країн Латинської Америки, США, Канада, Ізраїль, а також частина країн Євросоюзу.

Мадуро раніше закликав провести в країні дострокові парламентські вибори, виступивши проти президентських. Він звинуватив Сполучені Штати Америки в підготовці збройного вторгнення в країну. Керівництво Збройних сил заявляє про підтримку Мадуро. Його визнають легітимним президентом також Росія, Куба, Туреччина і Китай.

Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в мільйон відсотків. Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. Три мільйони людей, близько десятої частини населення, залишили країну за останні роки.

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