"Людям потрібно щось їсти". Розмова з правозахисницею з Венесуели

Людям просто потрібен доступ до американської гуманітарної допомоги... Незалежно від того, якої ідеології дотримуються люди, їм потрібно щось їсти

Кореспондент Російської служби «Голосу Америки» поспілкувалась з венесуельською правозахисницею Джіанніні Рафф (Giannina Raffo), яка розповіла як живуть і чого очікують люди в її країні.

- Чи не перебільшують ЗМІ складність ситуації у Венесуелі - щодо голоду та відсутності доступу до товарів першої необхідності?

Джіанніні Раффі: Засоби масової інформації не перебільшують те, що відбувається зараз у Венесуелі. Я прожила там 24 роки і при президенті Чавесі, і при Мадуро. За останні 4-5 років більша частина населення істотно схудла - бо люди недостатньо їдять. Відповідно, збільшилася кількість захворювань. Доступу до медикаментів немає, а якщо вам і вдасться, після багатьох зусиль, знайти потрібні ліки, це буде коштувати дуже дорого.

Середній клас їсть двічі на день. Триразове харчування коштуватиме дуже дорого, до того ж, не всі продукти можна придбати.

Триразове харчування коштуватиме дуже дорого, до того ж, не всі продукти можна придбати

Усі ці проблеми - з недоїданням і відсутністю доступу до медикаментів - останнім часом загострилися. І це створює проблему, наприклад, для дітей. Їм потрібно ходити в школу. Вони хворіють через недоїдання, а якщо людина раптом захворіла - у неї немає можливості отримати ліки. Це - цикл катастрофи.

Мою родину можна було віднести до середнього класу. Мама і тато не були багатими людьми, але ми їли тричі на день, я змогла здобути освіту. Після того, як до влади прийшов уряд Мадуро, все змінилося. Наша сім'я могла дозволити собі лише дворазове харчування, і ми витрачали години на пошуки їжі.

- Я чула, що велику роль відіграє "чорний ринок" ...

Д.Р .: Там можна купити майже все: і молоко, і долари, і ліки, тільки в десять разів дорожче.

- Зараз ситуація зміниться?

Росіяни підтримують Мадуро, не тому, що їй подобається його ідеологія або сам Мадуро. Це відбувається тому, що росіяни вклали багато грошей

Д.Р .: Мушу визнати, що останні пару місяців не було зрозуміло, чого очікувати від зміни влади. Спочатку я навіть здивувалася, що це взагалі сталося. Але потім з'явилася надія. Тому що [Хуан Гуайдо] новий, молодий лідер, він поважає Конституцію Венесуели. І його підтримують Національна асамблея (парламент - прим.авт.), лідери громадської думки і вчені. Він оточив себе людьми, які знають, як врятувати країну. Тому в мені живе надія.

- Що Ви думаєте про підтримку Росією уряду Мадуро? І як на це реагує веннесуельское суспільство?

Д.Р.: Залученість Росії до ситуації у Венесуелі - не таємниця. Про це знають всі. Вони [Росія] володіють частиною нашої землі, мають частки в наших підприємствах, вони дали позики уряду Мадуро. Нам відомо про те, що уряд Мадуро співпрацює з Путіним в сферах ресурсів, нафти, фінансів. І якщо вони не віддадуть борги - наслідки відчутний на собі ми, суспільство.

Росія зараз пропонує стати на сторону Мадуро. Але це інтерес економічний

Росія зараз пропонує стати на сторону Мадуро. Але це інтерес економічний. Росіяни підтримують Мадуро, не тому, що їй подобається його ідеологія або сам Мадуро. Це відбувається тому, що росіяни вклали багато грошей в нашу країну і не хочуть їх втратити.

Однак я впевнена, що саме через такий економічний інтерес, ймовірно, в майбутньому вони визнають новий уряд і зрозуміють, що Мадуро більше не президент і не зможе виконати те, що обіцяв. Звичайно, буде складно, але, сподіваюся, перехід влади від одного уряду до іншого буде мирним.

- Як ви оцінюєте роль США?

Д.Р. : Близько 80% наших медіа контролюються урядом, майже як в Росії. Тому їх інформаційна лінія дуже проурядова. В результаті, у людей немає доступу до реальності.Перше, що США зробили - визнали Гуайдо тимчасовим президентом.

США не кажуть, що вони проти народу Венесуели, вони - проти диктатора Мардуро

Як і багато інших - Канада, держави Європи і Латинської Америки. І зараз вони намагаються допомогти, розміщуючи гуанітарну допомогу у країнах, що межують з Венесуелою - Колумбії та Бразилії. Окрім того, США не кажуть, що вони проти народу Венесуели, вони - проти диктатора Мардуро.

Досить цікаво, як медіа на Кубі або в Росії розповідають про це. Не думаю, що венесуельці назвали б це "американським вторгненням". Людям просто потрібен доступ до американської гуманітарної допомоги. Тому що, незалежно від того, якої ідеології дотримуються люди, їм потрібно щось їсти. І це те, що ми більше не можемо приховувати - як живуть люди у Венесуелі. Відсутність у них базових прав людини викликає у величезне занепокоєння.

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