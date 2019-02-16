США: прокурори просять від 19 до 24 років в’язниці для Манафорта

Прокурори, які працюють в слідчій групі спецпрокурора Роберта Мюллера, просять посилити покарання для колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Прокурори рекомендували Окружному суду США в Східному окрузі штату Вірджинія засудити Манафорта на термін від 19,6 до 24,4 роки та призначити штраф у розмірі від 50 тисяч до 24 млн доларів.

Як зазначило обвинувачення, злочини Манафорта не слід вважати «простими», він використовував складні кримінальні схеми і скоїв ці злочини не тому, що опинився у важкому фінансовому становищі.

Колишній голова передвиборного штабу президента США Манафорт зараз перебуває під слідством. Його звинувачують у змові з метою відмивання коштів, обману влади США, в порушенні законодавства про реєстрацію іноземних агентів і підкуп свідків. Однак всі ці звинувачення не стосуються роботи Манафорта безпосередньо на Трампа в 2016 році, а пов’язані з його роботою в Україні на Януковича.

Спецпрокурор Роберт Мюллер веде розслідування про ймовірне втручання Росії в американські вибори вже більше ніж рік. Американські розвідувальні агентства стверджують, що Росія втручалася в президентські вибори з метою підірвати позиції Гілларі Клінтон, суперниці Дональда Трампа на виборах від Демократичної партії.

Росія всі звинувачення заперечує.

У середині вересня 2018 року колишній політтехнолог Манафорт визнав себе винним у злочинній змові проти США і перешкоджанні правосуддю, а також уклав угоду зі спеціальною комісією. Тепер, кажуть експерти, йому не варто очікувати пом’якшення вироку.

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