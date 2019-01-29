У США відклали винесення вироку Манафорту

У США відклали винесення вироку колишньому главі виборчого штабу американського президента Дональда Трампа Полу Манафорту.

Як заявив суддя Томас Елліс зі східного округу Вірджинії, він хоче відкласти вирок, поки суд у Вашингтоні не оголосить рішення стосовно того, чи збрехав Манафорт спецпрокурору Роберту Мюллеру, який розслідує можливе втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори. Спецпрокурор Мюллер з'ясовує, чи існувала змова штабу Трампа з Кремлем, щоб підірвати позиції суперника нинішнього президента США Дональда Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва заперечує втручання у вибори в США в 2016 році.

28 січня виконувач обов’язків генерального прокурора США Метью Вітакер заявив, що розслідування Мюллера близьке до завершення.

«Я очікую появи заключного звіту Роберта Мюллера», – заявив, відповідаючи на питання репортерів, Вітакер.

За його словами, він отримав повну інформацію про хід розслідування. Вітакер також повідомив, що його відомство «розгляне» рішення, прийняті спеціальним прокурором.

Пол Манафорт очолював виборчий штаб Трампа з кінця весни до кінця літа 2016 року. Роберт Мюллер має намір притягти його до відповідальності за надання неправдивих свідчень слідству і за приховування доходів, отриманих від лобістської діяльності. Манафорт заперечує свою провину.

Манафорта заарештували в 2017 році, його звинуватили в змові, відмиванні грошей, приховуванні банківських рахунків, роботі іноземним агентом без необхідної ліцензії, ухиленні від податків і тиску на свідків.

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