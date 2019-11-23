У МВФ заявили про «істотний прогрес» у реформах після завершення роботи місії в України

Місія Міжнародного валютного фонду заявляє про прогрес у дискусіях з українською владою щодо нової програми. Звернення голови місії Рона ван Родена пресслужба представництва МВФ в Україні поширила 23 листопада з нагоди завершення роботи місії напередодні.

За повідомленням, представники МВФ мали «конструктивні та плідні обговорення» з представниками влади України.

«Місія МВФ віддала належне істотному прогресу, що його було досягнуто в останні кілька місяців на шляху поступу реформ та дотримання виваженої економічної політики. Місія досягла помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ. Серед таких кроків – заходи у грошово-кредитному, податково-бюджетному та фінансовому секторах, так само як і реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання», – мовиться в заяві.

У представництві додали, що «дискусії триватимуть» протягом наступних тижнів.

При цьому в заяві немає жодного слова з приводу можливості досягнення попередньої домовленості про фінансування, так званої staff level agreement, на яку сподівалися і зараз, і під час попереднього візиту місії в вересні.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві 14 листопада. Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ, якщо Україна отримає її, вона може отримати два мільярди доларів від фонду у 2019 році і ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.

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