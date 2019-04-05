Помпео: Вторгнення до України та Грузії показало, що Путін плекає темні імперіалістичні мрії

"Володимир Путін плекає темні мрії про імперіалізм. Це очевидно з його вторгнень до Грузії та України, втручання до Сирії і тепер до Венесуели. Він хоче розділити альянс і послабити нашу рішучу відданість демократії", - виголосив Держсекретар США у своєму виступі 4 квітня у Вашингтоні на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, які зібралися з нагоди 70-ої річниці утворення Північноатлантичного оборонного альянсу.

Державний секретар США Майк Помпео закликав НАТО оперативно запобігати новим небезпекам до того, як вони стануть реальністю.

"Я маю на увазі, зокрема, такі речі, як втручання Росії в політичну боротьбу у Венесуелі, некерована міграція, кібератаки, загрози нашій енергетичній безпеці, стратегічне суперництво з боку Китаю в галузі високих технологій", – сказав Помпео.

Після свого виступу Помпео заявив про консенсус серед членів НАТО щодо того, що російські військовослужбовці повинні залишити Венесуелу. Учасники зустрічі також обговорювали активізацію військових заходів Росії в Чорному морі і, серед іншого, що захоплення українських кораблів і військових поблизу Керченської протоки в листопаді минулого року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав Москву повернути Україні захоплені судна і їхні команди. Він згадав і те, що НАТО планує розширити військове співробітництво з Україною і Грузією.

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