Міністри НАТО узгодили пакет заходів альянсу в Чорноморському регіоні

Міністри закордонних справ НАТО узгодили пакет заходів з метою покращити обізнаність НАТО з ситуацією в Чорноморському регіоні і посилити підтримку партнерів з Грузії та України. Про це повідомляється на офіційному сайті Альянсу.

Міністри ще раз звернулись до Росії з закликом звільнити українських моряків та кораблі, захоплені поблизу Азовського моря.

Раніше, міністри обговорили те, що Росія продовжує порушувати Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF). Вони закликали Росію знову повернутись до виконання договору повною мірою і обговорили наступні кроки.

"Ми будемо зваженими і скоординуємо нашу відповідь і не маємо наміру розміщувати наземні ядерні ракети в Європі", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

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