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Міністри НАТО узгодили пакет заходів альянсу в Чорноморському регіоні

  • Голос Америки
Міністри закордонних справ країн-членів НАТО під час відзначення 70-річчя альянсу

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Міністри закордонних справ НАТО узгодили пакет заходів з метою покращити обізнаність НАТО з ситуацією в Чорноморському регіоні і посилити підтримку партнерів з Грузії та України. Про це повідомляється на офіційному сайті Альянсу.

Міністри ще раз звернулись до Росії з закликом звільнити українських моряків та кораблі, захоплені поблизу Азовського моря.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг разом із віце-президентом США Майком Пенсом і спікером американської Палати представників Ненсі Пелосі виступає на спільному засіданні Конгресу на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні 3 квітня 2019 року.
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Раніше, міністри обговорили те, що Росія продовжує порушувати Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF). Вони закликали Росію знову повернутись до виконання договору повною мірою і обговорили наступні кроки.

"Ми будемо зваженими і скоординуємо нашу відповідь і не маємо наміру розміщувати наземні ядерні ракети в Європі", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

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