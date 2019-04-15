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Президент Еквадору: Ассанж перетворив посольство в Лондоні на центр шпигунства

Джуліан Ассанж

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Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, який близько семи років прожив в еквадорському посольстві в Лондоні, намагався перетворити дипустанову в «центр шпигунства» проти інших країн і неодноразово порушував умови, на яких йому було надано політичний притулок.

Джуліан Ассанж
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Саме цим в інтерв’ю газеті The Guardian Морено пояснив рішення еквадорської влади минулого тижня позбавити Ассанжа притулку і передати його в руки британського правосуддя, яке зараз розглядає питання про екстрадицію засновника WikiLeaks до Сполучених Штатів Америки.

Американський уряд домагається екстрадиції Джуліана Ассанжа до США. Відео
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Американський уряд домагається екстрадиції Джуліана Ассанжа до США. Відео

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​Відео: Американський уряд домагається екстрадиції Джуліана Ассанжа до США

За словами Морено, Ассанж, перебуваючи в посольстві, втручався в справи інших держав і в демократичні процеси в них.

​Як приклад він навів публікації WikiLeaks про Ватикан. Він також звинуватив Ассанжа в тому, що він погрожував представникам самого Еквадору, і не дотримувався, перебуваючи в посольстві, гігієнічних норм.

Рішення уряду Морено відмовити в притулку Ассанжу викликало суперечки в Еквадорі.

Колишній президент цієї країни Рафаель Корреа, союзником якого колись був Морено, звинуватив його в «зраді». Критики президента стверджують, що Морено вирішив видати Ассанжа з помсти за публікації про його брата, який, як випливає з опублікованих нещодавно WikiLeaks документів, заснував в Панамі офшорну компанію.

Хто такий Джуліан Ассанж. Відео
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Хто такий Джуліан Ассанж. Відео

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Відео. Хто такий Джуліан Ассанж?

Морено підтвердив, що британська влада дала йому гарантії того, що Ассанжа не видадуть в країну, де йому може загрожувати страта. За звинуваченнями, висунутими на адресу Ассанжа в США на даний момент, йому загрожує до 5 років в'язниці. Звинувачення не стосуються публікації WikiLeaks матеріалів із сервера Демократичної партії США, зламаного, як стверджує американське слідство, російськими хакерами.

На заперечення низки повідомлень, в тому числі і в російських ЗМІ, у WikiLeaks напередодні заявили, що не публікували ніяких нових документів у відповідь на арешт Ассанжа.

Передрук з "Радіо Свобода"

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